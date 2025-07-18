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熱炸了！海科館明星大型鬼蝠魟標本裂損 「蝠妹」護膚過程公開

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海科館明星大型鬼蝠魟標本天太熱裂開，「蝠妹」修護過程公開。圖／海科館提供
海科館明星大型鬼蝠魟標本天太熱裂開，「蝠妹」修護過程公開。圖／海科館提供

全國首見體長5.45公尺的大型鬼蝠魟標本今年1月起在海科館展出，吸引大量民眾近距離欣賞「空中芭蕾」優美姿態，因延繩釣誤捕而亡的鬼蝠魟「蝠妹」因天熱及乾燥皮膚裂開受損，海科館公開專業標本維護過程，讓民眾了解標本維護的重要與保存背後的故事。

這隻大洋型的雙吻前口蝠鱝（Manta birostris），被世界自然保育聯盟（IUCN）紅皮書中列為瀕危物種，2年前7月因延繩釣誤捕而亡的鬼蝠魟，鬼蝠魟體長5.45公尺，體重1300公斤，是雌性且處於青少年期，取名「蝠妹」。專業團隊花了380天，從剝皮、柔劑處理、削皮作業等手續，讓鬼蝠魟「復活」。

運送及保存過程相當不易，專業人員將曝曬在烈日下的鬼蝠魟從磺港吊起，運送到冷凍廠空地，租用的冷凍貨櫃及時送到冷凍廠，最後拖進冷凍櫃急速冷凍至攝氏零下20度，才及時完整保存下來。

海科館說，鬼蝠魟標本1月15日經主管機關核審通過，懸吊展示於主題館5樓廊道，半年多來如同明星，每天都吸引大量民眾觀賞，不僅是珍貴的海洋生物保護實例，也是海科館展項亮點之一。

海科館指出，由於天氣炎熱且較乾燥，標本「蝠妹」的皮膚出現裂開的情況，專業修復團隊針對皮裂問題進行修復處理，也讓民眾親臨現場觀察專業保護過程及感受標本維護的不易。

修護團隊說明，「蝠妹」標本表皮仍保留原有倒勾狀盾鱗，無法採用擦拭的方式，僅能使用高壓空氣及吸塵器進行清潔。實體剝製標本最佳保存方式為存放於恆溫恆濕的環境當中，但此體型巨大且珍貴的鬼蝠魟有極高的展示教育價值，屬於常溫開放式空間，因此需定期實施除塵維護保養。

海科館指出，這次的維護工作集中於皮膚裂開部位的修復，團隊仔細檢查標本的每一處損傷，並採用最精細的技術修復。過程中，採用防黴矽利康、原色塗料、補土材料強化接縫處及補色，以確保標本在維修後仍能保持其原有的生物學與藝術價值。

海科館長王明源表示，鬼蝠魟標本的保護工作是一項持續的挑戰，承載著對海洋生物多樣性保護的責任，這次的維護展示，也讓大家更能理解標本維護背後的科學與匠心。

海科館指出，鬼蝠魟體長可達9公尺，體重可達3公噸，菱形體型隨著海流在海中游動時，猶如巨大的風箏般，慵懶地在海洋中「飄逸」，又被形容為海中的「飛行魔毯」。

海科館明星大型鬼蝠魟標本天太熱裂開，「蝠妹」修護過程公開。圖／海科館提供
海科館明星大型鬼蝠魟標本天太熱裂開，「蝠妹」修護過程公開。圖／海科館提供
海科館明星大型鬼蝠魟標本天太熱裂開，「蝠妹」修護過程公開。圖／海科館提供
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海科館明星大型鬼蝠魟標本天太熱裂開，「蝠妹」修護過程公開。圖／海科館提供
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鬼蝠魟 海科館

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