Uber Eats又片面降薪 工會怒喊「外送員不是免洗筷」擬發動反制

Uber Eats於7月底擬片面調降外送員報酬，各地外送員工會今召開記者會，嚴正譴責平台業者吃人夠夠、漠視外送員的勞動尊嚴，呼籲Uber Eats在未達勞資政三方共識前，不得擅自更動薪酬制度，否則全國外送員將聯手抵制、發動抗爭。除此，工會也要求業者針對停權機制、報酬、定型化契約3項訴求展開實質協商。

立委林月琴說，外送平台進入台灣已超過10年，卻始終缺乏法令規管，平台業者輕易規避責任、遊走灰色地帶，導致外送員長期面對不透明的停權機制、缺乏保障的報酬模式、無明確契約的合作關係，現在已經是數位平台經濟時代，未來的勞動市場面貌可能都如此，交通部、勞動部應承擔責任訂定相關法規。

她進一步說，去年10月交通部預告「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」修正草案，規定外送合理運價，但至今超過9個月還卡著，現在由交通部主責訂相關指引，建議外送員跟平台業者的勞動關係應以定型化契約約制，才能為近15萬名外送員的勞動權利義務、報酬變更機制補上保障缺口。

汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉說，Uber Eats今年5月才宣佈縮減訂閱制會員福利，7月底又要砍外送員報酬，根本是「兩面削、自己賺」。他指出，Uber母公司上個月才砸鉅資收購台灣計程車車隊，平台若有資源發展新業務，就更應有責任保障勞動者的基本權益，而不是削減用戶福利、壓低外送員報酬，自己坐收利潤。

台北市網路平台外送員職業工會發言人高正宗解釋，原本外送員接一單可能有40元起跳，再加上里程費、尖峰獎勵，至少有近60至80元，將上路的新制表面看來是把起跳費調高到45元，其他獎金卻歸零，等於變相降薪，把外送員辛苦跑遠單、跑尖峰的誘因完全拔除。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎憤慨地說，平台跟店家抽成，也用各種名目向消費者收費，又一再片面調降外送員報酬，工會嚴正拒絕業者作法，並主張外送員應有議價權，這不是請求，而是警告。新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華也說，平台多年來「吃人夠夠」，工會已跟平台開會溝通兩年多，業者卻只會虛與委蛇，工會要求必須有實質談判、實質的契約保障，否則將全面反制。

勞動部專委劉政彥說，勞動部不贊成平台單方面調整報酬機制，造成外送員實質收入減損，也恐為搶單而徒增用路風險，行政院已經責成由交通部訂定外送平台相關指引，勞動部也會協助將工會訴求納入指引。

交通部簡任技正王基洲允諾，平台調降報酬應與外送員取得共識，近期將邀集相關團體開會。不過，對於林月琴詢問去年預告的規則、準則何時上路，王基州僅說仍在法制作業程序，林月琴則要求兩個月內要有進展。

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