孩子身上、房間「香香的」恐已觸法 國健署示警：是使用電子煙徵兆

衛福部國健署調查，國內電子煙使用率雖略有下降，但國中、高中職生仍分別有3.2%及6.3%使用，暑假將至，青少年及學生與同儕出遊相處增加，比平時更容易接觸電子煙，建議家長多加留意，尤其孩子「身上、房間出現莫名香氣」，即是使用電子煙跡象，若再發現書包、床鋪、衣櫃等處，藏有不明電子產品、充電器、金屬線圈、不明液體罐等，很可能已經染上電子煙。

食藥署菸害防制組長羅素英表示，電子煙興起，加上菸商往往宣稱危害較低，容易使人掉以輕心，民國112年高中職生、國中生電子煙使用率為6.3%、3.2%，與110年8.8%、3.9%相比有所下降，最近一次取得電子煙主要來源為「家人親戚同學或朋友免費給的」、「網路販售平台上買的」及「跟同學或朋友買的」。

「電子煙及加熱菸無助於戒菸。」羅素英說，電子煙、加熱菸等新興菸品健康危害，不會低於其他菸品，已對青少年形成嚴重的健康危機，為我國菸害防制重大議題，提醒年輕民眾應謹慎小心，切勿被菸商謊言及亮麗的行銷手法欺騙，或因「好奇」、「朋友慫恿」或覺得「沒有菸臭味」就嘗試電子煙。

羅素英表示，家長應多加關心孩子是否有使用或攜帶電子煙行為，多加留意平時網購消費習慣，避免染上菸癮又傷身，並提醒民眾出國旅遊，應注意菸害防制法規定，不論是自用、幫親朋好友代購，切勿攜帶電子煙或加熱菸入境。另，特別提醒青年朋友，避免因使用、供應、販賣或傳播電子煙而觸法。

依菸害防制法規定，除對製造或輸入業者、廣告業或傳播媒體業者有重罰外，供應類菸品或其組合元件，可處1萬元至25萬元罰鍰；使用類菸品者，處台幣2千元至1萬元罰鍰。 民眾如發現身邊有菸害防制法違規情事，可檢附具體事證，就近向所在地衛生局或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉免付費專線0800-531531予以檢舉，共同守護國人健康。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

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