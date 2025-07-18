中職19、20日明星賽 前2萬名進場獲優質國產蕉

農業部農糧署今天發布新聞稿表示，與中華職業棒球大聯盟合作，19日、20日在台北大巨蛋登場的中職明星對抗賽，每日前2萬名進場球迷可獲優質生鮮國產香蕉。

為擴大推廣讓不同族群消費者更認識優質國產香蕉及多元加工產品，農糧署說，中職明星賽活動期間正值國產香蕉夏季盛產期，除贈球迷香蕉，也為參賽球員每日各準備200根香蕉，讓球迷及球員賽事期間可隨時補充營養。

另外，19日賽事期間將有應援啦啦隊全力推廣國產香蕉，與現場球迷互動遊戲；20日賽前趣味競賽「全方位打擊王」結合國產夏季水果，以食農教育方式向球迷宣傳優質國產水果，農糧署也準備生鮮香蕉及加工品，與球迷共襄盛舉。

農糧署說，國內香蕉品種改良與栽培技術精進，可全年生產美味優質香蕉。香蕉有碳水化合物、蛋白質、膳食纖維及維生素等，其中所含鉀離子為人體重要電解質之一，及時補鉀有助於維持神經肌肉正常功能，推薦熱愛運動民眾以國產優質香蕉提供滿滿營養應援補給。

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