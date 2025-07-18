薇帕颱風不排除路徑再北修 最快明晚轉中颱 下周恐有颱風逼近台灣

熱帶性低氣壓TD09已升格為第6號颱風薇帕。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天表示，薇帕颱風未來路徑將沿著巴士海峽於明日凌晨通過呂宋島北部海面，不排除路徑有略往北修的趨勢。隨後向西往廣東海面移動，預估在明天晚間至周日上午有機會增強為中度颱風。

薛皓天表示，預期薇帕颱風下周一登陸廣東地區，隨後向西南方移動，約下周二深夜至下周三上午登陸越南。今明兩天巴士海峽及東、南沙群島將受到影響，氣象署上午11時30分對東、南沙群島及巴士海峽發布海上颱風警報，海上作業的船隻要多加注意，目前對台灣本島暫無直接影響，後續路徑及走向要多觀察並追蹤。

今天為偏東到東南風環境，薛皓天表示，各地大致為多雲時晴午後轉多雲短暫雨天氣，東半部下半天受外圍雲系影響，轉多雲有短暫雨或局部雷雨天氣，西半部近山地區午後局部有雷陣雨發生，下午時段出門要多留意天氣變化。大台北地區局部35至36度高溫出現，多補充水分、做好防曬措施，以防中暑或熱衰竭。

今晚起隨著薇帕颱風逐漸通過呂宋島北部海面，薛皓天表示，東北部、東部、南部地區有陣雨發生，東半部要注意偶有較大雨勢，從深夜至明天降雨明顯，外出攜帶雨具並注意行車安全。

薛皓天表示，明天維持偏東到東南風環境，受大低壓帶及颱風外圍環流影響，東北部、東部、東南部為陰陣雨天氣，其餘地區為多雲有短暫雨天氣。因深夜起降雨明顯，明日花東日雨量有機會達豪雨等級，在地居民多加注意，並提前清掃排水溝，以免積淹水發生，另外恆春半島、東半部及北部沿海有7至10級強陣風發生機會。

周日薇帕颱風接近海口半島或廣東陸地，薛皓天表示，台灣受大低壓帶持續影響，太平洋及海峽風向為東南風，東部為陰陣雨天氣，降雨可稍趨緩，但局部日雨量仍有機會達大雨等級；中南部受南方水氣移入，降雨漸明顯，轉陰有短暫雨或雷雨天氣，局部偶有較大雨勢；北部維持多雲時陰有短暫雨天氣。另外西南部轉迎風面，沿海地區有6至8級強陣風機會。

薛皓天表示，薇帕颱風對台灣本島暫無直接影響，不過外圍環流級大低壓帶影響，仍為台灣帶來明顯雨勢及強陣風。

此外，有另一低壓系統將於周日在菲東外海至關島一帶形成，薛皓天表示，預估有機會在下周一形成第7號颱風，模式預估路徑將仍向西北方移動，於下周二接近台灣東部，為東部帶來明顯降雨，預估在下周三行經至台灣東北方時轉西往福建移動，屆時下周三東部、北部降雨及風勢明顯，隨後系統逐漸遠離，約在下周四登陸福建。此熱帶系統仍處於預報中，尚未有新的系統生成，下周的天氣將持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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