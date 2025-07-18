下周年度大潮+低壓帶強降雨 氣象署：漲潮時嚴防海水倒灌、積淹水

下周二至27日將迎年度大潮，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，每年夏季到秋季是年度大潮時期，每個地區發生的時期不同，南部沿海包括台南高雄屏東台東、東北部沿海包括基隆北海岸和宜蘭地區，將是下周遇到年度天文大潮區域。

謝佩芸表示，由於下周台灣天氣還是受到低壓帶影響，下雨狀況可能然仍比較明顯，漲潮時嚴防海水倒灌、局部積淹水。

什麼是大潮？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，海水受到月球與太陽引力的作用所產生的自然潮汐現象，稱為天文潮。當月球、太陽和地球連成一直線，像是在農曆朔日與望日（即新月與滿月）前後，引力加強，讓漲潮更高、退潮更低，就是所謂的大潮。

至於年度大潮？氣象署說，年度大潮是一整年潮位最高的一段期間。通常出現在秋分前後的朔月或望月，或是月亮位於距離地球最近的位置（近地點）時。這段期間的滿潮可能導致沿海地區海水倒灌、局部淹水，沿海地區務必提高警覺。

今年台灣的年度大潮預計分3個時段發生，第一波將於下周二至27日影響南部沿海（台南、高雄、屏東、台東）及東北部沿海（基隆、新北、宜蘭）。第二波為9月7日至11日，主要影響中部沿海地區（彰化至嘉義）及東部沿海的花蓮。第三波則在10月6日至10日，將影響西北部沿海（新北至台中）以及離島地區如澎湖、金門與馬祖。

氣象署說，年度大潮期間，全台沿海潮位普遍偏高，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

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