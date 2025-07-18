不吃早餐讓你減肥失敗！醫曝更大危機「糖尿病風險提高32%」

減肥總是略過早餐嗎？蕭捷健醫師指出，身體的「吃飯時鐘」決定了你胖還是瘦？許多人曾嚴格控制飲食、認真計算卡路里，減重進度卻停滯不前，甚至體脂不斷上升。蕭捷健提醒，身體有一套精密的「生理時鐘」，不僅掌管睡眠，更深刻地影響代謝、荷爾蒙分泌與脂肪燃燒的效率。

蕭捷健在臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」分享，早晨「中樞生理時鐘」會喚醒全身，而當我們吃下第一餐時，腸胃與肝臟的「周邊生理時鐘」才會真正啟動，開始高效地分泌胰島素、處理血糖與代謝養分。因此打亂節奏會導致身體作息錯亂，長期下來，不僅減重效果大打折扣，還會增加胰島素阻抗風險。

蕭捷健舉韓國天主教大學的研究為例，結果完美證實了「順時而食」的重要性。首先將參與者分為兩組，都進行16/8間歇性斷食，分別為「早作息型組」配合生理時鐘，在中午前就開始進食，和「晚作息型組」下午才吃第一餐。最終早作息組的體重、體脂肪都顯著下降，胰島素敏感度也大幅改善。反觀晚作息組，不僅減重成效有限，胰島素分泌還不減反增，血糖控制變得更差 。

因此可知，間歇性斷食的成功關鍵，不單是斷食多久，而是進食是否與身體的黃金代謝時段同步。蕭捷健提醒「減重最大的冤枉路是『不吃早餐』」，許多人為了延長斷食時間跳過早餐，卻恰恰違背生理時鐘的原則。他再分享另一個德國大型研究，經常不吃早餐的人，罹患第二型糖尿病的風險竟高出32%；還有一個日本研究發現，一週超過三天不吃早餐的上班族，發胖機率提高了12%。

由以上各項研究可以總結，「早餐，正是喚醒周邊生理時鐘、啟動一天新陳代謝的關鍵鑰匙」。蕭捷健提醒，錯過了早餐，身體會誤以為處於「缺糧期」，不僅燃脂效率降低，還更容易在下一餐囤積脂肪！

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