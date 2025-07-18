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安非他命衍生物可治療罕病卓飛症候群 食藥署預告法規開放使用

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署7月15日預告修正「例外條例」，開放氟苯丙胺及其鹽類藥品用於藥物難治型癲癇疾病。本報資料照片
衛福部食藥署7月15日預告修正「例外條例」，開放氟苯丙胺及其鹽類藥品用於藥物難治型癲癇疾病。本報資料照片

安非他命類藥品屬於「藥事法」禁藥，依法不得使用、流通，不過，國外近期有安非他命衍生物「氟苯丙胺（Fenfluramine）」藥品上市，可用於治療罕見疾病卓飛症候群等嚴重、難治型癲癇，病友團體、小兒神經醫學會等訴求放寬用藥，衛福部食藥署7月15日預告修正「例外條例」，開放氟苯丙胺及其鹽類藥品用於藥物難治型癲癇疾病。

根據衛福部國健署，卓飛症候群是一種嬰兒時期嚴重肌陣攣性癲癇，且隨年齡增長，會出現其他癲癇發作類型，病童合併發展遲緩、語言障礙，在所有類型癲癇患者中，約3%至6%為卓飛症候群病患，疾病發生率落在2萬分之1至4萬分之1之間，約8至9成卓飛症候群患者，疾病發生原因與「SCN1A」基因突變有關，但並非所有SCN1A基因突變都會導致卓飛症候群。

卓飛症候群患者死亡率與其他癲癇族群相比偏高，主要為癲癇患者非預期性猝死，治療方面主要以減少癲癇發作頻率及預防多次連續發生癲癇的「癲癇重積」狀態為目標，且必須考量患者狀況，配合個人用藥差異性來調整。用藥方面，國內已有斯替戊醇藥物可用，日前亦有大麻二酚（CBD）藥物在台上市。

食藥署藥品組副組長林意筑表示，民國60、70年代安非他命衍生物藥品，曾被核准用於體重控制，因引發嚴重不良反應，如心臟瓣膜疾病等，國際上陸續下市，衛生署也撤銷許可證、禁止販賣，並重申安非他命衍生物藥品一概禁止使用，近期氟苯丙胺藥物在國外上市，可用於治療藥物難治型癲癇，病友團體、醫學會等提出申請，經諮詢醫學會、藥品專家意見後，決議開放這類藥物使用。

食藥署預告修正「安非他命類藥品與其衍生物之鹽類及製劑為藥事法之禁藥及其例外規定」，開放氟苯丙胺類藥品用於難治型癲癇，如卓飛症候群、雷葛氏症候群等治療，除此之外仍為進用範圍。林意筑表示，國際上市的氟苯丙胺藥品只有1項，待預告期滿、法規正式公布後，若病友有用藥需求，醫院可申請專案輸入，通常1周內可獲核准，藥廠也可申請藥物許可證。

醫學會 癲癇 患者

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