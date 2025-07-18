薇帕颱風環流相當寬廣 午後東半部有感 明天雨勢最猛

今年第6號颱風薇帕，今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預計未來會向西北移動，通過巴士海峽，在今晚到明天將會是它距離台灣最接近的時候，氣象署預計上午11時30分發布海上颱風警報。

薇帕颱風在今晚到明天最接近台灣，謝佩芸表示，會從台灣南邊海面通過，接下來今晚開始到周日，花東山區嚴防豪雨等級以上強降雨，東半部、恆春半島會有豪雨，南部和大台北也會有局部大雨出現。它對台灣影響最主要是東半部地區、恆春半島會帶來明顯降雨，尤其花東山區要嚴防豪雨等級以上的強降雨，接下來兩天留意颱風動態。

謝佩芸表示，薇帕颱風目前在菲律賓呂宋島的東方海面，距離台灣大概有550公里，預計今天到明天將會逐漸往西北移動，通過巴士海峽的南側。這個位置離台灣沒有到非常近，但是對台灣南方海面有些影響，預計暴風圈會掠過海警範圍邊界，離台灣也是滿近的，且未來有稍微往西北移動趨勢，氣象署將會發布海警。

她說，預期颱風通過南海之後，會逐漸往西，下周一進入中國沿岸。但是它從南邊通過的期間，它的外圍環流將會為東半部地區帶來明顯雨勢。它的位置如果稍微往北一些，南部地區受到的影響也會有比較再顯著一點的程度。

薇帕颱風的外圍環流相當寬廣，謝佩芸表示，外圍雲系已經來到台灣的東方海面，可以看到外圍環流帶來的對流，預計中午前後東半部地區就會陸續受到它的影響，開始降雨。

謝佩芸表示，因為整體來說吹東風，西半部地區為背風側，因此上午時間天氣還是相當晴朗炎熱，中午過後留意午後雷陣雨。

未來降雨趨勢，謝佩芸表示，上午各地還是晴朗穩定，但是中午過後，隨著颱風外圍環流接近，東半部地區就會逐漸開始出現短暫陣雨現象，西半部地區會有一些局部午後雷陣雨。東半部比較沿海地區受到外圍環流影響的時候，還有中午過後南部山區，都要留意可能出現局部大雨。

謝佩芸表示，到了今晚之後，颱風外圍環流影響愈來愈明顯，整個東半部到恆春半島雨勢明顯增加，尤其到了明天，從宜花東一直延伸到恆春半島，預計都有機會出現大雨到豪雨，尤其花東山區將有機會出現豪雨等級以上強降雨，提醒東半部民眾一定要特別注意接下來兩天可能出現的雨勢。

風的部分，謝佩芸表示，颱風雖然離台灣有一段距離，但是它的外圍環流還滿寬廣的，所以在它接近的時候，東風遇到台灣地形時會有一部分強風沿著北海岸到北部地區在吹，另一部分強風則是沿著東南部到恆春半島沿海，所以當颱風今晚到明天上半天還在南方偏東的位置，要注意目前氣象署發布陸上強風特報，提醒宜蘭、新北到桃園，還有台東、恆春半島、蘭嶼綠島，風力會達到平均風6級、陣風8級以上。

謝佩芸表示，隨著颱風更為接近，整個強風區域會再有一些移動，留意氣象署發布陸上強風特報範圍。

溫度方面，謝佩芸表示，在颱風外圍環流影響之前，各地溫度明顯偏高，尤其西半部地區受到比較沉降氣流的影響，氣溫相當高，沒有下雨之前，溫度在34至36度，尤其北部地區台北桃園到竹苗一帶，容易出現36度以上高溫，金門地區也有機會出現35度高溫。宜花東還沒下雨之前，高溫31至32度。提醒民眾，今天戶外活動相當炎熱，注意防曬、多補充水分。

海面風浪也會明顯增大，謝佩芸表示，今天從北海岸、東半部、恆春開始，明天南部和澎湖的浪也會增大，安排海邊活動要特別注意安全。 陸上強風特報。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 今年第6號颱風薇帕路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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