查獲網售桃膠 高市衛生局：屬中藥需藥商實體販售
高雄市衛生局近日查獲有人在網路上違法販售桃膠，依法可裁處新台幣3萬元至200萬元罰鍰。衛生局表示，桃膠被列為中藥，有活血祛瘀等效用，需具藥商資格才可實體通路販售。
桃膠在網路上有「平民燕窩」之稱，這讓不少民眾以為桃膠烹煮後的黏稠狀是膠原蛋白，具有養顏美容功效；甚至有人認為桃膠跟白木耳一樣屬於平民燕窩，吃了可以養生。
衛生局說，桃膠主成分（約占80至85%）為多醣體，沒有膠原蛋白，這次於網路平台查獲違法販售的「桃膠」，產品外包裝亦標示具「消暑、美容功效、潤心潤肺」等療效，藉此吸引民眾購買。
衛生局新聞稿表示，近日查獲市民於網路平台販售，此舉已違反「藥事法」第27條藥品販賣相關規定。桃膠是從桃樹的樹皮中分泌出的一種天然樹脂，有活血祛瘀等效用，被列為中藥管理，需具藥商資格才可實體販售；不得於網路、一般商家或電視購物頻道等通路販售。
衛生局指出，桃膠是中藥材，非屬衛生福利部公告「可同時提供食品使用之中藥材」，衛福部食品藥物管理署的食品原料整合查詢平台，也將桃膠標示為「未確認安全性尚不得使用之原料」。
衛生局呼籲，桃膠列為中藥管理，請民眾切勿聽信謠言、隨意從來源不明之網路平台或私下管道購買，以免濫用誤食影響健康。民眾若有疾病問題應尋求合格專業醫師診治。
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