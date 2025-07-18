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影／熊出沒注意！台灣黑熊族群向淺山擴張 桃山部落連2年拍到影像

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
和平區桃山部落周邊已成為黑熊穩定棲息地，部落族人更是連續兩年拍攝黑熊影像。圖／林業保育署台中分署提供
和平區桃山部落周邊已成為黑熊穩定棲息地，部落族人更是連續兩年拍攝黑熊影像。圖／林業保育署台中分署提供

隨著台灣黑熊族群逐步回升，向淺山地區擴張，林業保育署台中分署發現，根據近2年轄區內黑熊巡守隊的監測成果，每年特定季節在相同區域，都會發現黑熊出沒紀錄，顯示和平區桃山部落周邊已成為黑熊穩定棲息地，部落族人更是連續兩年拍攝黑熊影像，不僅有助於族人掌握黑熊可能出沒的時機，也有效降低人熊衝突的風險。

林業保育署台中分署表示，桃山部落位於雪山坑溪畔，同時有黑熊與石虎一起利用這片棲地，桃山社區發展協會自2年前起組織黑熊巡守隊以來，今年6月和平區桃山部落族人在巡守過程中，維護紅外線自動相機時，發現3月時有拍攝到一隻身形壯碩的成年黑熊，令人振奮的是，去年在同一時間、同一地點也曾記錄到1隻亞成熊的身影。

自2023年起，桃山部落協會參與林業保育署「台灣黑熊生態服務示範計畫」時，便主動提供獵場資訊，納入巡守與監測範圍，同時加強巡視非法獵具；巡守隊連續兩年在該獵場成功記錄到黑熊影像後，號召在黑熊出沒地點周邊獵場進行傳統狩獵活動的部落族人，主動將布放的陷阱全數收回。

台中分署並提醒，黑熊族群會根據不同季節變化移動至適合活動的地方，隨著黑熊在人活動頻繁區域與森林交界處，出沒機率的逐漸增加，無論是山區居民或入山遊客，應避免單獨行動，妥善管理食物，隨身攜帶熊鈴並提高警覺。如遇黑熊應保持冷靜，切勿奔跑，慢慢後退並確認安全後立即向台中分署通報（04-25150855），讓人熊和平共好。

族人 巡守 台灣黑熊

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