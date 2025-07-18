會否拿滅火器噴街頭藝人？陳珊妮爆笑親回：重點是音量！

台北市街頭藝人毋須考照，引來不少民眾批評音準，網路社群更有人標註知名創作歌手陳珊妮，笑問聽到街頭藝人唱歌會不會想拿滅火器噴，沒想到陳珊妮也回覆，「問就是會！重點是音量！」文化局回應，信義及西門徒步區都會規範音量，並派巡查員巡檢並改善。

台北市街頭藝人從2021年3月開始改為登記制，只要年滿16歲並繳交文件及200元費用，通過審核後即可線上取得登記證，效期為兩年。同時新北、基隆也同步實施，亦即取得登記證後，可在北北基各開放場地申請展演。

然而，由於毋須過往的考照，卻也衍伸出不同於大眾喜好的音樂和表演藝術。在北市近80處可提供表演場域，平假日皆有表演的信義徒步區，就被民眾在網路上發文，更開玩笑標註歌手陳珊妮，若走在信義區街頭，會不會直接抄滅火器狂噴街頭藝人，「那真的沒有一個音是準的。」

有趣的是，貼文也獲得陳珊妮留言，笑回「問就是會！！！重點是音量！！！這是羞恥心與耐受力的天人交戰！！！」

記者實測，平日約莫晚間9時走在香堤大道廣場，至少有3組表演藝人，又以自彈自唱居多，雖然難以媲美線上歌手，卻也不到難聽，但放送的音量確實過大，大到蓋過並肩聊天的音量。

台北市文化局說明，考量歐美等國民眾於公共空間藝文展演已為常態，為尊重個人藝術自由與藝術喜好的同時，街頭藝人也提出釋憲，大法官認定確實有違憲爭議，才會由證照改為登記制。

文化局說，但在信義徒步區及西門徒步區的街頭藝人，皆有表演管理要點，並規範擴音設施不得違反音量分貝，另外也設有表演藝術巡查員於現場巡檢，若有展演音量過大情況即會勸導改善，也會加強勸導展演時務必遵守音量規定。 有民眾在網路上發文，更開玩笑標註歌手陳珊妮，沒想到陳珊妮也親自回應。圖／擷取自網路 信義區香堤大道廣場即便是平日晚間，也有幾組街頭藝人表演。記者邱書昱／攝影

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