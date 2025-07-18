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日本達人傳授「10分鐘蛤蜊吐沙法」 不用泡鹽水苦等數小時

聯合新聞網／ 綜合報導
日本家事達人分享一招讓蛤蜊「10分鐘快速吐沙法」，獲得不少好評。 示意圖／ingimage
日本家事達人分享一招讓蛤蜊「10分鐘快速吐沙法」，獲得不少好評。 示意圖／ingimage

蛤蜊是台灣餐桌上常見又受歡迎的海鮮之一，不過料理前最令人頭痛的「吐沙」程序，常得花上好幾小時才能完成。近日有一位日本生活達人在Instagram分享了「10分鐘快速吐沙法」，不但簡單省時，效果顯著，引起不少網友討論和回響。

傳統蛤蜊吐沙方法，多半是將蛤蜊浸泡在鹽水中等待數小時，讓其自行慢慢排出體內砂粒，不過這種方式耗時又需精準調配鹽度，對忙碌現代人來說相當不便。對此，日本生活達人yume_kurashi_提出的「溫水吐沙法」成功打破時間限制，只需10分鐘，就能讓蛤蜊徹底清乾淨。

根據達人的教學，做法非常簡單，只需準備兩杯水，一杯冷水與一杯剛煮沸的熱水，以1：1比例混合後，即可調配出約50°C的溫水。將蛤蜊放入溫水中浸泡約3分鐘，便會發現蛤蜊紛紛張開殼，並且開始吐沙冒泡。接著可輕輕搓洗外殼上的沙粒，再靜置約10分鐘，最後用流動清水沖洗即可。

yume解釋，這套快速吐沙法的原理在於「熱休克效應」，蛤蜊因突然暴露在相對較高的水溫中，會啟動自我防衛機制，張開殼加快呼吸與水流交換，進而快速排出體內雜質。不過，操作過程需特別注意水溫不可超過50°C，否則會導致蛤蜊死亡，失去鮮度；浸泡時間也不可超過10分鐘，以免肉質變老、影響風味。

這項省時技巧曝光後，許多家庭主婦及料理愛好者紛紛留言大讚，「10分鐘內可以完成真好」、「原本因為覺得麻煩沒有想買蛤蜊，但這個方法讓我開始想嘗試」、「原來還有這招」、「原來溫水就能吐沙，太神了！」、「再也不用泡鹽水一整晚了」、「實測真的有用，省下好多時間」。

達人 蛤蜊

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