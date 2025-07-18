鳳凰旅遊秋冬早鳥高飛 台北夏季旅展「楓」狂促銷、最高每人減1萬元

年中最大旅遊盛會「2025台北國際夏季旅展」18日登場，鳳凰旅遊搶攻秋冬市場祭出琳瑯滿目的優惠折扣，美加東主打市場最完整五大賞楓點、北歐及美加極光團大方給折扣，人氣團體最高每人減1萬元，日本「超值漫遊東北5天」七到九月暑假熱門出發26,900起。

鳳凰旅遊優惠折扣，涵蓋亞洲、歐洲、美加、郵輪等全線，追紅葉、看極光、歐洲聖誕市集等人氣行程，甚至明年春節黃金檔期也已搶鮮開賣，其中歐洲、埃及、土耳其「限定團最高每人減1萬元」，歐洲限定團還有「100歐放心玩」的送現金優惠，日本「超值漫遊東北5天」七到九月暑假熱門出發26,900起，「莎倫娜號郵輪基隆出發」暑假清艙限定航次享三人同房2人免費，鳳凰還準備現場成交禮～出國超實用的「盥洗收納包」。

這兩年極光指數飆升，追極光熱度大爆發，北歐及美加極光團皆十分搶手，出發時間涵蓋11月至2026年3月，特別是有北歐安排入住「極光玻璃屋」的行程，詢問度更是破錶，「幸福極光-北歐破冰船帝王蟹10天」安排住2晚極光屋，不但可以舒服的躺在被窩裡看極光，還有各種雪上活動，限定團早鳥最高第二人減1萬元，此外，特別推薦「冰島極光.藍冰洞10天」限定團第二人減6,000元，除了探索極光，還體驗獨特的冰島馬騎行。

至於全球極光活動最旺盛的加拿大黃刀鎮，鳳凰的行程皆安排黃刀鎮住三晚，看到極光機率更高，而且黃刀鎮安排包車，追極光更盡興更有彈性，「盡享洛磯山.遇見黃刀鎮極光9天」限定團最高第二人減5,000元，並安排住宿露易絲湖城堡飯店。

提到頂級的秋季賞楓王國，那絕對是非加拿大莫屬！「為您楓狂-美加東五大賞楓區14天(10/1出發)」以及加東多彩楓情11天-三大賞楓區(10/1、10/5出發)，皆享第二人減1萬元，席位即將完售，想楓狂擁抱楓葉王國的朋友，務必要快。

今年迎來台北直飛鳥取米子鬼太郎機場的定期航班，話題祕境行程「柯南.鬼太郎5天-鳥取砂丘.紅葉名所鳄淵寺.足立美術館」，全程入住3晚溫泉旅館，餐標升級，而且無自理餐無自費，不進免稅店，旅展現場享第二人減2,000，再贈送旅遊金5千日幣，可說是誠意十足！此外，最早楓紅的「立山黑部秋楓6天」關西、關東、東北、四國賞楓，皆有限定團第二人減2千～4千的優惠。而不敗的韓國兩大經典賞楓行程「楓采韓國~內藏山.大屯山.韓服.美食5天」及「楓迷雪嶽5天」，享限定團第二人減3千元。

此外，東南亞也是出國超值首選，「馬來西亞5天」住大紅花海上渡假村升等花瓣房型，只要29,900起再享第二人減2千元，曼谷芭達雅推出星際五星太空飯店，最適合親子共遊，金旅獎行程「華儷越南下龍灣5天」叫好叫座，享限定團第二人減2千元。

歐洲旅遊專家的鳳凰旅遊，歐洲促銷火力全開，可把握教師節及中秋雙十假期，立刻安排一次歐洲秋之旅！折扣從第二人減5千～每人減1萬不等，多支義大利行程更榮獲國際金旅獎肯定，旅展優惠「義大利大城小鎮10天」「德意志湖光山語10天」限定出發日特價只要79,999起。此外，冬季限定最浪漫的「歐洲聖誕市集」，帶你走訪德、捷、奧、法、英五大必逛經典市集，限定團最高第二人減１萬，攜伴同行更划算。明年過年九連休，歐洲迎新春行程開賣，美加、澳洲、斯里蘭卡、郵輪等中長線團體的春節連休行程也已開始販售。

鳳凰土耳其推出暑假尾聲及秋季保出團，「土耳其胡蘿蔔小鎮10天」，只要64,900元起，「土耳其雙飛雙皇宮11天」，不到10萬的價格，不僅團費包含熱氣球，兩段國內班，兩人同行更享每人減5千。秋冬避開酷暑玩埃及「悠遊埃及13天」，不僅全程五星，更享前十名每人減1萬元。「神秘埃及雙飛12天」在開羅米娜宮餐廳邊用餐邊看金字塔外，更有最新大埃及博物館，享每人減1萬元。

「紐西蘭長相思13天」安排紐航直飛，帶你抓龍蝦+黑金鮑魚，限定團第二人減8千。夏季還有紐西蘭北島的薰衣草農莊、雙溫泉、酒莊品酒為主題的「夏日薰香.溫泉名湯10天」，享限定團第二人減6千。「璀璨南非.酒莊列車12天」10/5出發卡雙十連休，安排頂級太陽城皇宮飯店2晚，限定團第二人減6千。

暑假大熱門！歌詩達郵輪莎倫娜號僅剩航次最後清艙，指定日期「三人同行只收一人費用」超狂優惠一定要手刀訂購；目前亞洲最大郵輪的MSC地耀號，基隆港出發冬季航程大優惠，每間艙房最高折1萬，指定航次還有第三人免費，絕對是旗艦級奢華首選！大熱門的探索星號(名勝世界壹號)除基隆港出發，另有高雄出發航次，也有指定航程買二送二等暑假優惠方案。另有日本獨特航線的大人系遊輪-維京伊敦號，冬季及明年春天航程已開賣。

長線方面，歌詩達郵輪的翡翠地中海11天、新太陽公主號的愛琴海11天，以及皇家公主號的阿拉斯加冰河灣11天，都有限定團前十名每人減１萬元的優惠；此外，去年團團滿的「歌詩達郵輪~托斯卡納阿拉伯奇航10天」行程中贈送七星級帆船飯店午餐，精心安排哈里發塔快速通關門票，可直達148樓觀景台免排隊，限定團前名每人減１萬元，出發日是12月到隔年2月的冬季最佳旅遊季節！

地表最動人的稀有旅程之一「南極」，絕對是夢想旅遊的極致！鳳凰安排法國頂級龐洛郵輪-北冕號，專業中文探險隊員隨團，船上可享受法國廚神美食，2026年12月出發，旅展獨享早鳥每人狂減10萬元，想一圓南極夢的朋友，心動不如行動。

公認是玩歐洲最頂級方式之一的「歐洲河輪」，反應太熱烈，2025年航次皆已秒殺完售，想預約2026務必現在就出手，「寰宇河輪-萊茵城堡.四朵花小鎮.庫肯霍夫賞花12天(4/10保證出發)」，「耀眼隆河酒鄉.夏日薰香南法12天(7/4保證出發)」皆為包船團體行，有領隊隨團服務，嚮往河輪旅行的人，務必提前訂購。 秋遊歐洲金彩又舒適！人氣團體最高每人減1萬元，聖誕巿集、跨年團、2026年春節團已開賣。鳳凰提供 歌詩達莎倫娜號 暑假最後清艙，三人同房.２人免費、MSC榮耀號冬季限定每房減1萬，指定日期享第3人0元。鳳凰提供 追楓族必看！美加東主打巿場最完整五大賞楓點，日／韓楓迷指標行程，最高第二人減6千元。鳳凰提供 年度最嚮往奇景~極光大爆發！北歐及美加極光團大方給折扣。鳳凰提供

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