別以為只是壓力大！年輕人劇烈頭痛...醫師警告可能藏致命危機
一名45歲婦女日前因意識不清送醫，部立南投醫院確診為罕見的顱內動靜脈畸形（AVM），目前正接受積極治療。醫師提醒，年輕患者若無高血壓卻出現腦出血症狀，應警覺是否有其他潛在病因。
女患者阿娟（化名），上月因左側肢體無力、意識模糊緊急送往南投醫院急診，經電腦斷層掃描發現腦部出血。由於她5月時也曾因嘔吐及意識混亂就醫，主治醫師警覺異常，安排進一步核磁共振與經動脈導管血管攝影，最終確診為罕見的顱內動靜脈畸形。
現支援衛福部南投醫院的三軍總醫院神經外科醫師陳奕安表示，顱內動靜脈畸形為先天性或遺傳性血管異常，動脈血未經微血管直接進入靜脈，容易造成血流壓力異常，引發腦溢血、癲癇或神經功能障礙。該病盛行率僅約0.14%，多在腦出血或癲癇發作時才被發現，亦有部分為健檢意外檢出。
陳奕安指出，阿娟的出血位置並非常見高血壓引起腦出血的位置，經綜合判斷後，才發現病灶為AVM。他強調，年輕患者若出現腦出血，應考慮是否為動靜脈畸形等非典型病因。
目前顱內動靜脈畸形的治療方式，主要包括外科手術切除、立體定位放射線手術（如電腦刀或伽馬刀），及血管栓塞術，神經外科醫師將根據病灶大小、位置、血流路徑與患者整體狀況，選擇最適治療方案。
南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院醫療資源近年獲得大幅提升，除成立心導管中心處理急性冠狀動脈疾病外，今年更透過醫學中心支援計畫，引進頭頸部血管診斷與介入治療技術，有效提高重大急症處置能力。
院方提醒民眾，若有劇烈頭痛、肢體無力、癲癇等症狀，應盡速就醫檢查。及早診斷並接受合適治療，有助於避免未來出血風險及神經功能損傷。
▪️薇帕颱風凌晨2時生成 今明最接近台灣 路徑不排除北偏
▪️薇帕颱風生成最新路徑曝 外圍環流影響 周末雨勢最劇烈
▪️薇帕颱風水氣將移入 下周熱帶系統侵台機率曝 吳德榮：具嚴重威脅
▪️薇帕颱風外圍環流寬廣 西半部1原因能平安渡過 宜花東、恆春防3天大雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言