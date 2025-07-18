別以為只是壓力大！年輕人劇烈頭痛...醫師警告可能藏致命危機

一名45歲婦女日前因意識不清送醫，部立南投醫院確診為罕見的顱內動靜脈畸形（AVM），目前正接受積極治療。醫師提醒，年輕患者若無高血壓卻出現腦出血症狀，應警覺是否有其他潛在病因。

女患者阿娟（化名），上月因左側肢體無力、意識模糊緊急送往南投醫院急診，經電腦斷層掃描發現腦部出血。由於她5月時也曾因嘔吐及意識混亂就醫，主治醫師警覺異常，安排進一步核磁共振與經動脈導管血管攝影，最終確診為罕見的顱內動靜脈畸形。

現支援衛福部南投醫院的三軍總醫院神經外科醫師陳奕安表示，顱內動靜脈畸形為先天性或遺傳性血管異常，動脈血未經微血管直接進入靜脈，容易造成血流壓力異常，引發腦溢血、癲癇或神經功能障礙。該病盛行率僅約0.14%，多在腦出血或癲癇發作時才被發現，亦有部分為健檢意外檢出。

陳奕安指出，阿娟的出血位置並非常見高血壓引起腦出血的位置，經綜合判斷後，才發現病灶為AVM。他強調，年輕患者若出現腦出血，應考慮是否為動靜脈畸形等非典型病因。

目前顱內動靜脈畸形的治療方式，主要包括外科手術切除、立體定位放射線手術（如電腦刀或伽馬刀），及血管栓塞術，神經外科醫師將根據病灶大小、位置、血流路徑與患者整體狀況，選擇最適治療方案。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院醫療資源近年獲得大幅提升，除成立心導管中心處理急性冠狀動脈疾病外，今年更透過醫學中心支援計畫，引進頭頸部血管診斷與介入治療技術，有效提高重大急症處置能力。

院方提醒民眾，若有劇烈頭痛、肢體無力、癲癇等症狀，應盡速就醫檢查。及早診斷並接受合適治療，有助於避免未來出血風險及神經功能損傷。 神經外科醫師陳奕安提醒，年輕人劇烈頭痛應就醫檢查勿輕忽。圖／

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