王品牛排插旗北高雄 憑巨蛋演唱會票根、景點照龍蝦免費吃
高雄巨蛋下半年演唱會滿檔，7月有台語天后江蕙、8月有金曲歌后孫燕姿、蘇打綠和蕭秉治等接力開唱。看好演唱會經濟，「王品牛排」插旗北高雄、最新開幕的高雄裕誠店，即日起至7月31日，內用2客套餐、出示今年任一場高雄巨蛋演唱會票根，或在高雄的照片或影片，款待超過千元的法式焗龍蝦1隻。「尬鍋 台式潮鍋」即日起到8月31日，到高雄富民店用餐出示2025年全台任一場演唱會票券、內用2客套餐，立即加菜雪花豬1份。
根據高雄市政府統計，2024年高雄舉辦的演唱會、吸引171萬人次造訪，創造57億觀光產值。即日起至7月31日，到「王品牛排」高雄裕誠店，內用2客套餐，出示今年任一場高雄巨蛋演唱會票根，或是在高雄遊玩的照片或影片，款待價值超過千元的法式焗龍蝦1隻。還能品嚐與義籍星級主廚 Lino Sauro，四手聯彈共同打造的聯名菜單，推薦菜色「鮮蝦夏茴沙拉」、「美國菲力佐奧利塔西西里橄欖油」、「日本 A5 和牛佐綠胡椒醬汁」，為高雄的炎夏注入充滿南義風情的清爽滋味。
「尬鍋」幫粉絲們加菜，即日起到8月31日，到高雄富民店消費2客套餐、2025年全台任一場演唱會票券，就送雪花豬1份。超值首選超派爆炒海陸雙人餐，任選金銀蒜頭蛤蜊炒雞湯、剝皮辣椒雞湯、台式三杯炒雞湯等11款雞湯火鍋口味，還有海陸主餐有整隻新鮮魷魚的海鮮拼盤，搭配牛、豬、雞肉品等海陸主餐選擇，以及台式小吃銷魂雞肉飯、尬個炸蛋和白糖炸雲朵等副餐超澎派。自助吧則提供各式豐富時蔬、火鍋配料、豆奶霜淇淋無限吃到飽。
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