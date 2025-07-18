桃膠被當平民燕窩是迷思 違法販售中藥材最高恐挨罰200萬
「桃膠」被列為中藥管理，需具藥商資格才可販售。高市衛生局近來查獲民眾在網路平台違法販售，依違反藥事法裁處3萬元至200萬元罰鍰，衛生局提醒，中藥材不得在電商平台、電視購物頻道通路販售，民眾切勿購買來路不明藥材，以免誤食。
衛生局指出，「桃膠」是桃樹的樹皮中分泌出的一種天然樹脂，有活血祛瘀等效用，主成分80至85%為多醣體，烹煮後呈現黏稠狀，許多人誤以為「桃膠」含豐富膠原蛋白。
有不肖業者標榜美容功效加以販售，讓民眾誤信吃了桃膠，像吃白木耳一樣屬於平民燕窩，吃了可以養生，這次於網路平台查獲違法販售的「桃膠」，產品外包裝甚至標榜「消暑、美容功效、潤心潤肺」等療效，藉此吸引民眾購買。
實際上，桃膠列屬中藥材管理，非屬衛福部公告可作食品使用的中藥材，未具藥商資格，依法不得販售，此次查獲違規者將依藥事法開罰。
衛生局指出，民眾若需使用中藥，應透過合格藥局、藥房購買，並諮詢中醫師或藥師專業意見，切勿從來源不明的網路平台、社群私訊或團購群組購買，以免誤食或濫用藥品影響健康。
衛生局強調，桃膠亦未通過食品安全認證，依規定不得當作食品販售或食用，勿聽信謠言、隨意從來源不明網路平台或私下管道購買，以免濫用誤食影響健康。
民眾有藥物問題應洽詢藥師諮詢，並尋求合格專業醫師診治，堅持不信、不聽、不買、不吃、不推薦的「五不」原則，維護自身健康安全。
▪️薇帕颱風凌晨2時生成 今明最接近台灣 路徑不排除北偏
▪️薇帕颱風生成最新路徑曝 外圍環流影響 周末雨勢最劇烈
▪️薇帕颱風水氣將移入 下周熱帶系統侵台機率曝 吳德榮：具嚴重威脅
▪️薇帕颱風外圍環流寬廣 西半部1原因能平安渡過 宜花東、恆春防3天大雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言