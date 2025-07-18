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桃膠被當平民燕窩是迷思 違法販售中藥材最高恐挨罰200萬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
桃膠列屬中藥材管理。圖／衛生局提供
桃膠列屬中藥材管理。圖／衛生局提供

「桃膠」被列為中藥管理，需具藥商資格才可販售。高市衛生局近來查獲民眾在網路平台違法販售，依違反藥事法裁處3萬元至200萬元罰鍰，衛生局提醒，中藥材不得在電商平台、電視購物頻道通路販售，民眾切勿購買來路不明藥材，以免誤食。

衛生局指出，「桃膠」是桃樹的樹皮中分泌出的一種天然樹脂，有活血祛瘀等效用，主成分80至85%為多醣體，烹煮後呈現黏稠狀，許多人誤以為「桃膠」含豐富膠原蛋白。

有不肖業者標榜美容功效加以販售，讓民眾誤信吃了桃膠，像吃白木耳一樣屬於平民燕窩，吃了可以養生，這次於網路平台查獲違法販售的「桃膠」，產品外包裝甚至標榜「消暑、美容功效、潤心潤肺」等療效，藉此吸引民眾購買。

實際上，桃膠列屬中藥材管理，非屬衛福部公告可作食品使用的中藥材，未具藥商資格，依法不得販售，此次查獲違規者將依藥事法開罰。

衛生局指出，民眾若需使用中藥，應透過合格藥局、藥房購買，並諮詢中醫師或藥師專業意見，切勿從來源不明的網路平台、社群私訊或團購群組購買，以免誤食或濫用藥品影響健康。

衛生局強調，桃膠亦未通過食品安全認證，依規定不得當作食品販售或食用，勿聽信謠言、隨意從來源不明網路平台或私下管道購買，以免濫用誤食影響健康。

民眾有藥物問題應洽詢藥師諮詢，並尋求合格專業醫師診治，堅持不信、不聽、不買、不吃、不推薦的「五不」原則，維護自身健康安全。

高市衛生局查獲電商平台違法販售桃膠。圖／衛生局提供
高市衛生局查獲電商平台違法販售桃膠。圖／衛生局提供
高市衛生局查獲電商平台違法販售桃膠。圖／衛生局提供
高市衛生局查獲電商平台違法販售桃膠。圖／衛生局提供

衛生局 網路 中藥

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