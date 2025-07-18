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手搖飲點無糖就健康了？醫提醒「糖分陷阱」：數年後讓你糖尿病、脂肪肝

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒別以為選無糖手搖飲就能避開健康陷阱，還需注意配料也有含糖。手搖飲示意圖。 圖／AI生成
醫師提醒別以為選無糖手搖飲就能避開健康陷阱，還需注意配料也有含糖。手搖飲示意圖。 圖／AI生成

台灣民眾愛喝手搖飲，上班族常常下午來一杯為自己帶來小確幸。不少人為了健康會選無糖飲料，但劉博仁醫師在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」提醒民眾，就算飲料本身無糖，若有加料，一日糖份恐全達標，不可不慎。

劉博仁醫師表示，自己不喝飲料，但偶爾也會在工作場所中點一杯，因為非常清楚看似清爽可口的飲料，往往藏著超乎想像的糖分與代謝風險，若必須配合大家一起點一杯，他只選擇無糖的紅茶或綠茶。

醫師表示，有些人會說：「沒關係，我喝無糖茶就好了，但要加珍珠！」但問題是那些Q彈滑順的配料，其實往往比飲料本身更容易「偷藏糖分」。一杯全糖的珍珠奶茶，含糖量就可能超過60公克；就算是半糖，也大約會落在25到30公克之間，等於已達或甚至超過每日建議上限。

醫師解釋，珍珠的主要原料是樹薯粉，加工後煮熟再泡入糖水，每50公克的珍珠大約就含有15到25公克的糖。除此之外，包括芋圓、地瓜圓這類食材也以澱粉製成，含糖量甚至更高，有時一份可達30公克。另外像是布丁、蒟蒻、椰果、粉粿，這些看起來平凡無害的配料，其實每一口都伴隨著額外的甜味與糖分，有些飲料加了兩、三種配料，含糖量可能遠超過原本的飲料本體。

除了珍珠，醫師也提醒就連一杯常見的百香果綠茶或奶綠，含糖量也可能在40公克上下，這些飲料都會讓你在無意中，喝進一天該攝取的全部糖分。

醫師指出，喝下過多糖，一旦進入血液，轉換為血糖，再由胰島素調控代謝。而長期高糖飲食會導致胰島素阻抗、血糖波動異常，進而導向第二型的糖尿病。且高果糖還會直接進入肝臟代謝，促進脂肪合成，增加脂肪肝風險，還可能引發代謝症候群，包括高血壓、血脂異常、腹部肥胖等問題。

醫師提醒愛喝手搖飲的民眾，若每天一杯飲料持續累積，每天一點點，數年後就會成為人體糖尿病、脂肪肝、甚至心血管疾病的基礎。

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