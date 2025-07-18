薇帕颱風來了 氣象專家示警：「很水的女人」 恐雨害多過風害

薇帕颱風今(18)日凌晨2點形成。氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」提醒民眾，切勿輕忽薇帕夾帶充沛水量的威力，並形容薇帕是「『很水』的女人」，若與丹娜絲颱風相比，薇帕颱風帶來的雨害，恐比風害來得明顯。

林得恩表示，從中央氣象署今日凌晨2點的颱風情資顯示，薇帕颱風的運動路徑略向北調整，非常接近發布海上颱風警報的警戒區域。隨著薇帕颱風向西北方向前進，其外圍環流逐漸接近台灣的陸地。

他表示，從今日起，台灣各地天氣將轉為不穩定，降雨機會增高。尤其是迎風面的東部（包含宜花東）、東南部及南部都是薇帕颱風可能帶來的降雨熱區。提醒民眾，山區降雨會非常顯著。最接近台灣的時間，則落在今日的下半天至20日的上半天。與上個颱風丹娜絲相較之下，這次雨害會比風害來得更加明顯，務必請民眾注意，可預先防範。

網友對此也不免擔憂，「真的水到很恐怖」、「討厭下雨下好大好多天，掃水掃不完了，跟上次颱風一樣。」

最新颱風動態顯示，薇帕颱風路徑有略向北調整的趨勢，中央氣象署將於上午11時30分發布海上颱風警報，並於11時40分舉行記者說明會。

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