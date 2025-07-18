薇帕颱風外圍環流傍晚到 賈新興：不排除海警 下周恐受范斯高颱風影響

不僅要關注今天凌晨2時生成的薇帕颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，更要留意周日至下周一在台灣東南方熱帶系統的發展及其移動趨勢。

賈新興說，預估薇帕颱風從巴士海峽通過進入南海的機率較高，今天傍晚至明天受其外圍環流，花東及屏東有局部較大雨勢發生的機率。

此外，周日至下周一在台灣東南方，將有熱帶系統的發展，可能增強為范斯高颱風。賈新興表示，初步研判下周一至下周三有受低壓或颱風環流影響的機率，下周四至27日起受偏強西南風影響。

賈新興表示，7月底至８月上旬環境暫時不利颱風生成，8月中旬起至9月環境有利颱風生成，7月下旬至8月5日南部降雨明顯偏多，之後至8月下旬台灣降雨轉以偏少的機率較高。

近期天氣，賈新興表示，明天，颱風有從巴士海峽通過及受其外圍環流影響的機率，不排除仍有發布海上警報的機率，花東及屏東有局部較大雨勢發生的機率。宜花東及高屏有陣雨，各地山區亦有局部短暫雨。周日，花東及雲嘉南有局部短暫陣雨，午後新竹以南及宜蘭有局部短暫陣雨。

他說，下周一至下周三，有受低壓環流或颱風環流影響的機率， 下周一，彰化以南及宜花東有局部短暫雨，午後桃園以南及大台北東側有局部短暫陣雨。下周二，北北基宜花東及雲林以南有局部陣雨，午後各地有局部陣雨。下周三除桃竹有零星短暫雨外，其它地區有陣雨。

賈新興表示，下周四至27日起受偏強西南風影響，西半部有局部短暫陣雨，午後各地有陣雨。下周五，彰化以南有局部陣雨，午後各地有陣雨。下周六，雲林以南有局部雨，午後各地有陣雨。27日，苗栗以南有局部陣雨，午後各地有陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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