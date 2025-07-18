季風氣流即將到達 鄭明典：近年少見的強度

2023年當英國文藝電影《日麗》（Aftersun）席捲影展和好評時，美國飲食媒體Eater上刊出了一篇由特約作者Jaya Saxena撰寫了〈在食物IG上永遠日光閃亮〉（It always sunny on food Instagram）一文，從電影美學中令人著迷的日光漏影講到食物照片中的光線美學轉變：過去流行的是柔和的光線，但現在接近清晨或黃昏斜斜的光線也行得通了！特定光線效果帶來飽和濃烈的色彩，讓醬汁閃亮，「這種風格已經被許多餐廳、知名主廚、部落客採用。」

2025-07-18 08:00