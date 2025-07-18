聽新聞
0:00 / 0:00
季風氣流即將到達 鄭明典：近年少見的強度
季風氣流即將到達。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這股季風氣流強度不弱，尺度大、影響時間長。主要由東南風來，所以台灣東半部，尤其台東山區需特別提防。近年少見的強度。
今天颱風外圍環流影響，環境為偏東風，氣象署說，迎風面東半部地區及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區午後有局部大雨發生的機率。
氣象署說，明天、周日颱風外圍環流影響，水氣最多，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其花、東山區有局部豪雨以上等級發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
🌀最新颱風動態
▪️薇帕颱風凌晨2時生成 今明最接近台灣 路徑不排除北偏
▪️薇帕颱風生成最新路徑曝 外圍環流影響 周末雨勢最劇烈
▪️薇帕颱風水氣將移入 下周熱帶系統侵台機率曝 吳德榮：具嚴重威脅
▪️薇帕颱風外圍環流寬廣 西半部1原因能平安渡過 宜花東、恆春防3天大雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言