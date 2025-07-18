薇帕颱風外圍環流寬廣 西半部1原因能平安渡過 宜花東、恆春防3天大雨

薇帕颱風今天凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依照最新的預報，薇帕颱風直撲台灣的機率很低，但颱風從巴士海峽通過時，寬廣的外圍環流，還是會帶來大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今晚至明天是薇帕颱風離台灣最近的時候，東半部、恆春半島將直迎外圍環流帶來的東南風，天氣非常糟，預計雨量會非常可觀。預計東半部的大雨將會下到周日，直到颱風遠離為止。之後就要看有沒有新的熱帶系統再出現了。

至於西半部，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次很明顯被山脈屏障，被颱風外圍環流干擾的程度不大，整體說來，應該能平安渡過。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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