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薇帕颱風水氣將移入 下周熱帶系統侵台機率50% 吳德榮：具嚴重威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲系集模式今天至下周二的模擬路徑路徑（左圖）顯示，薇帕颱風中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東。歐洲系集模式下周三20時暴風圈侵襲機率圖（右圖）顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式今天至下周二的模擬路徑路徑（左圖）顯示，薇帕颱風中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東。歐洲系集模式下周三20時暴風圈侵襲機率圖（右圖）顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%。圖／取自「洩天機教室」專欄

輕度颱風薇帕今晨2時成形，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起薇帕颱風外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。

吳德榮說，今天西半部晴朗午後雨、仍炎熱，注意防曬、防中暑；北部25至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至35度。

至於是否有發布海上陸上颱風警報可能性，吳德榮說，中央氣象署路徑潛勢預測圖與歐洲系集模式（ECMWF）皆顯示，今天至下周二薇帕颱風中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東，發布海警的機率雖較低，但不能完全排除。

此外，吳德榮表示，下周一至下周四各國模式顯示，季風低壓內還有另1熱帶系統發展，其中不乏來者不善、且具嚴重威脅的模擬路徑；歐洲系集模式50次的模擬亦顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%。各國模式皆持續調整中，應密切觀察。

吳德榮表示，明天、周日薇帕通過巴士海峽、進入南海，受外圍環流影響，西半部轉有陣雨，東半部及屏東則有大量降雨的潛勢。下周一至下周四則與季風低壓挾帶大量水氣，以及另1熱帶系統在其內的發展及動向有關，台灣因此很容易遇致災天氣；但確切演變，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

輕度颱風薇帕路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風薇帕路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

颱風 吳德榮 南海

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