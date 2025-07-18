老虎來了！從李安電影闖進國家戲劇院「少年PI的奇幻漂流」奇幻登台

當「少年PI的奇幻漂流」裡的「理查．帕克」緩步走進國家戲劇院大廳，現場湧進一股神祕的力量。它與觀眾四目交接、怒吼，人們彷彿聽見老虎的心跳，忘了這隻老虎其實是虎偶，由三位操偶師合作操控。歷經倫敦西區與百老匯巡演、橫掃八項國際大獎的「少年PI的奇幻漂流」昨晚登上國家戲劇院，製作團隊演前舉行抵台記者會，劇中靈魂角色「老虎」驚喜現身，震撼了現場觀眾。

記者會上，「少年PI的奇幻漂流」隨團偶戲指導湯姆．史塔西（Tom Stacy），帶領三位操偶師，示範最受矚目的角色──老虎「理查．帕克」。這三位操偶師先以「無偶裝」示範，透過模仿動物的姿態、神情與動作，將自己完投射進角色之中。當老虎登場，三位操偶師以驚人默契展現老虎的三大關鍵—氣息、眼神、重量。其中一人操控頭部與視線角度，另一人負責心臟與前肢，最後一人則掌管後肢與關鍵的尾巴動作。湯姆表示，尾巴是老虎「活起來」的靈魂。

舞台劇版的「少年PI的奇幻漂流」，亮點之一是讓觀眾在不同場次中欣賞「少年PI」與「少女PI」兩種性別視角的版本。飾演「少女PI」的演員桑雅．維努戈帕（Sonya Venugopal）表示，這樣的演出方式讓劇情更展現更多元面貌，「真心希望未來能有更多不同性別視角的呈現故事」，也建議觀眾兩種版本都要看。

兩廳院表示，台北場除「購票四張享85折」專屬優惠外，憑票還可暢玩台北動物園、兒童新樂園與海洋科技博物館，打造暑期最豐富的藝文親子行程。部分演出場次更安排「戲偶見面會」，觀眾可近距離與劇中動物戲偶互動，沉浸於現場魔法與感動之中。 《少年PI的奇幻漂流》重要角色老虎「理查．帕克」，出場時氣勢強大。圖／兩廳院提供

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