臺北文創記憶中心開辦十年 首度移展東京 探索亞洲兩大城「理想居所」

獨棟住宅「一戶建 」，啟蒙了大多數日本人對於「理想居所」的最初想像，但理想居所只有如此嗎？建築展「臺北文創記憶中心—理想居所 in Tokyo」帶著這個提問，走進了普立茲克獎得主妹島和世設計的 SHIBAURA HOUSE，引領日本觀眾以自身為尺度，建構關於居所和生活的理想輪廓。展覽即起至27日，在位於東京芝蒲的SHIBAURA HOUSE，以及日建設計東京本社「雙展場」展出。

「臺北文創記憶中心—理想居所 in Tokyo」由臺北文創主辦、Plan B統籌策劃，攜手全球百大建築公司之一「日本日建集團」旗下「株式会社日建設計」、新型態居住品牌「Alife」協力策展。展覽從台灣的居住文化出發，探究不同時代的台灣人對「家」的定義、對居住環境的選擇、還有居所與理想生活之間的關係。

此展是2024「臺北文創記憶中心—理想居所」的延伸，去年底在伊東豊雄設計的臺北文創大樓展出時，吸引近2萬人次參觀，展覽內容和設計引起許多共鳴，有觀眾回饋說「這是近期看過最有趣的展覽」，另有人坦言受展覽觸動而「開始重新思考家的定義」。

臺北文創總經理劉麗惠表示，這是臺北文創記憶中心開辦十年以來，第一次舉辦移展。她感謝SHIBAURA HOUSE、日建設計、和plan b 團隊共同協力，一起將台灣原創的策展內容，從伊東豊雄設計的臺北文創大樓，帶到妹島和世設計的SHIBAURA HOUSE，「為兩位日本的普立茲克獎建築大師牽起一次隔空對話的緣分。」

她指出，台日之間不僅文化交流密切，兩國人民在生活方式上更有許多相似處，對「理想居所」的想像存在許多共通點，「這也是臺北文創當初規劃移展時，第一個就想到東京的原因。」

SHIBAURA HOUSE 是妹島和世早期設計的複合型空間，上層結合辦公室進駐、展演活動及旅宿，一樓則為對外開放的咖啡廳，提供民眾休憩或舉辦料理教室等交流活動，在住商混和的芝浦地區，成為連結當地居民的重要節點。經營者伊東勝社長更是長年推動台日交流，2024年11月也曾應邀參與「臺北文創記憶中心—理想居所」，擔任台北展周末講座的與談人。

伊東勝表示，無論台灣或日本，都極為重視「共存」與「和」這種強調圓融的文化精神，並透過細膩的感受力將其呈現在空間中。「臺北文創記憶中心—理想居所 in Tokyo」在台北展的基礎上，針對日本民情進行了部分微調，融入了自動販賣機、影視劇場、語言遊戲等日本人熟悉的元素，「讓我看見台灣創作者如何用作品回應土地、連結人群，相信東京的觀眾也會用自己的方式閱讀與參與，這樣的雙向理解與文化碰撞，正是我們所期待的台日文化交流。」

為呼應建築空間本身的開放性，展覽沒有刻意設定觀賞路徑，同時保留場內多數休憩座位，並設計動手遊玩的方式，讓東京的觀眾隨心所欲參與。有別於展覽常以年表或文字資訊起頭，「理想居所 in Tokyo」以白紙和畫具作為第一站，觀眾進門時便可利用工具畫下自己對「家」的想像，一旁也展示台北展觀眾描繪的作品。

在台北展最受歡迎的互動設計之一「共編地圖」，也原樣搬到了東京。東京觀眾可以從地圖上看到台北觀眾留下的「這裡超多好吃的」、「抽到凶籤了」、「我在這裡求婚了！」等各種關於城市居住的生活記憶。「共編地圖」也同時推出以東京都心為主的日本版，邀請觀眾交換自己在這座城市的居住記憶，串聯起兩座亞洲大城的民間友誼。

除了SHIBAURA HOUSE之外，展覽也再度與株式会社日建設計合作，在其東京本社的多體感延伸實境場域，以1：1比例呈現「將居住生活延伸至城市空間」的各式案例。觀眾可透過互動裝置，親身體驗居所與公共空間的界線不再明確、居住空間正在「共享化」的有趣現象。日建設計東京本社的沉浸式體驗採預約制，有興趣的觀眾可上網預約：https://peatix.com/event/4477819/view

●更多展覽資訊可上臺北文創記憶中心官網查詢:https://tnhcc.com.tw

商品推薦