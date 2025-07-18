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康泰基金會「翻轉生命」兒童繪本工作坊
對象：有意願陪伴兒童度過生命困境的家長、老師、助人工作者或志工
帶領者：臨床心理師侯懿真、全人關懷師陳怡如
時間：7月19日（六）下午2時至5時
地點：台北市青田街7巷11弄6號
洽詢：02-2365-7780轉19
三軍總醫院
2025愛傳承社區關懷演唱會
時間：7月21日（一）上午11時30分至下午1時
演唱者：文香、王瑞瑜、方寧、江振愷、李炳輝、周定緯、紀麗如、凌峰、張瓊姿、裘海正、羅美玲等藝人
地點：三總內湖院區一樓門診大廳
台北市成功路二段325號
洽詢：02-87923311轉17252或34345
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