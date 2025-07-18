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健康你我他／哥哥轉危為安 手足老老相伴

聯合報／ 文／嚴正意（ 台南北區）
感謝許多醫護幫助，感謝長照機構的幫忙。哥哥和我現在血壓皆正常。謝謝哥哥命大，上帝叫他留下來陪我，一切榮耀歸於主！圖／嚴正意提供
感謝許多醫護幫助，感謝長照機構的幫忙。哥哥和我現在血壓皆正常。謝謝哥哥命大，上帝叫他留下來陪我，一切榮耀歸於主！圖／嚴正意提供

75歲的哥哥和我相依為命近5年，他在前年12月底突然不能走路、不吃不喝，我打119叫救護車送醫急診，急診醫師檢查後住院。第二天早上護理師量血壓，收縮壓70mmHg、舒張壓50mmHg，「很危險」，護理師施打生理食鹽水，血壓才慢慢回穩。

哥哥這次住院3晚，71歲的我親力親為照顧，他抽血檢查出鈉離子121mEq/L（正常應大於135mEq/L），目前天天吃食鹽錠，鈉離子控制中。出院後，哥哥首次罹患新冠肺炎，吃特效藥即告康復，我還經歷第一次處理褥瘡，至今已有一年半的經驗。

去年7月13日哥哥動了左頸動脈置放支架手術，住加護病房3晚後出院，回家當晚血壓又掉了，收縮壓70幾、舒張壓40幾，我馬上打119再回急診處理，我在醫院已24小時沒睡覺，翌日晚上拿了升壓藥後才離院。8月1日再置放右頸動脈支架，住普通病房3晚，平安出院。

10月4日哥哥的右手臂異常腫大，經皮膚科醫師建議到大醫院做引流手術，結果檢查發現是蜂窩性組織炎，感染金黃色葡萄球菌，吃了2周抗生素後康復。

哥哥長期坐便椅和睡覺不翻身，導致長褥瘡，到成大整形外科就醫後，使用了藥膏和中藥粉治療，一天檢查4次傷口，終於褥瘡獲得控制改善。

感謝許多醫護幫助，感謝長照機構的幫忙。長照居服員天天做番茄和西洋芹餐食，哥哥和我現在血壓皆正常。謝謝哥哥命大，上帝叫他留下來陪我，感謝主，一切榮耀歸於主！

《謝謝你留下來陪我》新書熱銷中，各大實體與網路書店皆有販售，或點此訂購。洽詢：02-8692-5588轉5616、5871（平日09:00-21:00 假日10:00-16:00）

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