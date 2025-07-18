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心臟病友胸悶不適 皮蛇惹禍

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

民眾一生罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）的機率為32%。醫師點出，心臟疾病、腎臟疾病、糖尿病等患者，罹患皮蛇機率比一般人高出1.4至2倍；血糖升高、胸痛等，也是罹患皮蛇徵兆。

一位六旬患者，心臟慢性病穩定控制，某次回診自述胸部下方悶痛不適，經檢查未發現心臟異狀，最終發現是皮蛇惹禍。心臟學會理事長李貽恒說，帶狀疱疹會誘發全身發炎反應，加速動脈粥樣硬化與血栓形成，恐引發心肌梗塞、中風等，除皮膚出疹，也會出現胸痛等症狀。

李貽恒說，慢性心血管疾病患者，因全身長期處於發炎狀態，據研究，罹患心血管疾病患者，發生皮蛇機率比一般人高出2倍。

慢性腎病患者罹患帶狀疱疹機率，比正常人高出1.4倍；若為腎臟病晚期病人，罹患帶狀疱疹機率更高。台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，慢性腎臟病與心臟病都是身體發炎情況，會導致免疫細胞功能下降、防禦功能下降，患者容易被病毒感染，體內若有皮蛇病毒，更容易誘發，尤其腎臟移植病人，使用免疫製劑，導致抵抗力下降，罹病機率為正常人9倍。

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，糖尿病人罹患帶狀疱疹機率為一般人2倍，且血糖升高恐是皮蛇症狀，曾有病人回診時，發現血糖飆高，卻找不到原因，最後才發現是皮蛇上身。全台糖尿病患人數達270萬人，年紀大族群是高危險群，若加上糖尿病患導致免疫力差，風險又更高。

李貽恒表示，國際指引建議，50歲以上民眾，以及糖尿病、心血管與腎臟病等慢性病患者，接種帶狀疱疹疫苗，配合生活作息調整、壓力管理等綜合防護，可降低發病風險，並減少疱疹發生後神經痛等副作用。

糖尿病 心臟病

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