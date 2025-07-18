糖上癮？ 喝含糖飲料 恐發胖、糖尿病上身

現代人飲食常常不小心就攝取過量的糖，長久下來可能導致「糖上癮」，不僅會讓人發胖，糖尿病也容易上身。夏天酷暑難耐，手搖飲更是讓人難以抗拒，小兒內分泌暨減重專科醫師王律婷表示，尤其含糖飲料對健康風險危害大，即使有運動習慣，也無法完全抵銷對身體代謝的影響。

王律婷指出，別以為有運動就能亂喝，最新發表於「Diabetologia」的研究證實，即使運動量達到建議標準，長期每周飲用2份以上含糖飲料者，罹患第二型糖尿病的相對風險，仍比同樣運動量但每月飲用少於1份含糖飲料的人高22%。

含糖飲料除了手搖飲，也包括運動飲料、碳酸飲料、果汁等。標榜100%的純果汁，雖然無額外添加的糖，但天然果糖不可小覷。就算改喝熱量較低、糖分減少的代糖或是零卡飲料，若每周攝取2杯以上，長期下來，雖然運動量達建議標準，相較不喝的人，仍會增加7%罹患糖尿病的風險。

另一篇發表於「Advances in Nutrition」的文章，納入29項前瞻性世代研究的統合分析，研究指出，每多喝1份含糖飲料（約39公克糖），罹患糖尿病的相對風險就上升25%；若是100%純果汁，每多喝1份（約含23.3公克糖），相對風險也增加5%，風險隨飲用量增加而上升。

王律婷提醒，與固體食物相比，液態飲品中的糖分吸收速度快、飽足感低，且容易刺激大腦分泌快樂多巴胺機制，讓人不自覺攝取過多糖分。若長期依賴含糖飲料，不僅影響血糖與代謝，還可能導致「糖上癮」問題，增加糖尿病與肥胖風險。

國健署建議，每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。以每日攝取2000大卡熱量為例，添加糖攝取應低於200大卡，相當於50公克糖，大約是10顆方糖的量。市售700毫升的全糖珍珠奶茶，含糖量約62公克，光是一杯就已超過每日建議量。含糖飲料對身體負擔大，再努力運動，得到糖尿病、心血管疾病的風險也比不喝飲料的人高。

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