胃食道逆流 每4人有1人患病

如果經常「胃糟糟」，出現胃悶、胸口灼熱、口苦、吞嚥困難等症狀，小心胃食道逆流上身！馬偕紀念醫院內科門診護理師曾怡鈞表示，胃食道逆流是常見的消化系統疾病，台灣盛行率25%，亦即每4人就有1人有胃食道逆流困擾，且持續上升；但部分患者就算透過胃鏡檢查，仍難以發現明顯異常。

胃食道逆流主要是因胃中的胃酸或氣體回流至食道，造成患者的胃部及食道的不適。曾怡鈞指出，臨床上通常會先以氫離子幫浦抑制劑（PPI）作為試驗性治療，並藉觀察患者對其反應來確定診斷；如果症狀反應不佳，則會進行胃鏡檢查，可直接觀察胃食道逆流引起的食道發炎程度，並檢查是否有其他併發症。

依發炎程度 分成四級

根據胃鏡的觀察，臨床會使用「洛杉磯分類（Los Angeles Classification）」，依食道黏膜發炎損傷程度分為A、B、C、D四級，A級最輕微、D級最嚴重，長期嚴重的食道發炎則可能增加罹患食道癌風險。A級是指黏膜受損長度≦5毫米；B級代表損傷長度＞5公釐；C級是指受損橫跨兩條皺摺，但涵蓋＜食道圓周75%；D級受損橫跨兩條皺摺，且涵蓋≥食道圓周75%。

曾怡鈞表示，若出現C或D級的嚴重逆流性食道炎、合併巴瑞特氏食道變化，或食道狹窄等併發症，即可視為明確的胃食道逆流證據。

然而，部分患者即便胃鏡未見明顯異常，仍反覆出現相關症狀，則可能需要做攜帶式胃食道逆流檢查儀的檢查。曾怡鈞說，健保有給付「有線酸鹼值與阻抗測定檢查」，是把細導管放在食道與胃交界約5公分處，檢測24小時，導管可偵測食道下段的酸鹼值變化與食道內的電阻變化，因此可以確認是否有非酸性的逆流或是氣體逆流。

另一種檢測為「無線食道酸鹼檢測膠囊」，目前尚未納入健保給付，是把微型膠囊置於食道與胃交界約6公分處，持續監測48至96小時，膠囊會將食道下端的酸鹼值變化傳輸到外部儀器上。

喉嚨異物感 要找病因

曾怡鈞提醒，如果出現喉嚨異物感、吞嚥困難等情況，不妨從日常生活中找原因，並與專科醫師討論是否需要接受進一步檢查。目前胃食道逆流治療以藥物為主，並且搭配減重與飲食習慣調整，才能有效改善症狀；若效果不佳，可考慮手術治療。

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