短效胰島素缺貨 衛福部：醫院不得拒給藥

近期多款糖尿病友常用的短效型胰島素傳出缺貨，包含「諾易筆」、「愛胰達」等品牌，部分醫院為此，將原先的慢性病連續處方箋改為一般處方箋，病人被迫每月回醫院領藥，並須額外支付掛號費。衛福部強調，原本開立藥品的醫院不得拒絕給藥，並會優先提供給第一型糖尿病病人使用。

衛福部長邱泰源昨表示，短效型胰島素因生產線調整，供應吃緊，這是全球問題，四月起已與國內外藥廠協商調配。

健保署長石崇良說，「諾易筆」屬於食藥署列管的必要藥品，將啟動三項措施，包括要求國內藥廠穩定供應，若廠商認為藥價不符成本，可申請健保藥價調整；最後，應優先提供給第一型糖尿病病人使用。

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