衛福部新人事 沈靜芬接國健署 陳柏熹掌心健司

衛福部新任兩位司署長均由台南幫出線，成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任國健署長，成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任心健司長。衛福部長邱泰源昨證實，二人分別於今天及八月一日上任。

賴清德總統畢業於台大復健醫學系、成大學士後醫學系，曾在成大醫院擔任總醫師，與成大醫院淵源相當深，去年設置「健康台灣推動委員會」也請出恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任副召集人。

邱泰源說，臨床醫師投入公務體系，收入勢必減少，需要極大決心，由於國健署業務涵蓋癌症防治、健康促進等領域，最終由「健康台灣推動委員會」顧問沈靜芬出線。現任署長吳昭軍退休後，將轉任衛福部體系的顧問職位。

目前衛福部十司五署中，仍有社家署長由副署長周道君代理、社保司長由副司長陳真慧代理，而次長周志浩於日前退休，職缺尚未補實。

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