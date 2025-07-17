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看見「理想居所」 臺北文創記憶中心 首度移展東京

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
臺北文創記憶中心開辦十年，首度移展東京SHIBAURA HOUSE展出。圖／臺北文創提供
臺北文創記憶中心開辦十年，首度移展東京SHIBAURA HOUSE展出。圖／臺北文創提供

獨棟住宅「一戶建」，啟蒙了大多數日本人對於「理想居所」的最初想像。但理想居所只有如此嗎？建築展「臺北文創記憶中心—理想居所 in Tokyo」帶著這個提問，走進了普立茲克獎得主妹島和世設計的SHIBAURA HOUSE，引領日本觀眾以自身為尺度，建構關於居所和生活的理想輪廓。

展覽即起至七月廿七日，在東京芝蒲的SHIBAURA HOUSE，以及日建設計東京本社「雙展場」展出。

該展由臺北文創主辦、Plan B統籌策畫，攜手日本日建集團旗下的株式会社日建設計、新型態居住品牌「Alife」協力策展。展覽從台灣的居住文化出發，探究不同時代的台灣人對「家」的定義、對居住環境的選擇、還有居所與理想生活間的關係。

臺北文創總經理劉麗惠表示，台日之間不僅文化交流密切，兩國人民在生活方式上更有許多相似處，對「理想居所」的想像存在許多共通點。這也是臺北文創記憶中心開辦十年以來，第一次舉辦移展。

在台北展最受歡迎的互動設計之一「共編地圖」，也原樣搬到了東京，東京觀眾可以從地圖上看到台北觀眾留下的「我在這裡求婚了！」等城市生活記憶。同時推出以東京都心為主的日本版。SHIBAURA HOUSE 社長伊東勝認為，展覽融入了自動販賣機、影視劇場、語言遊戲等日本人熟悉的元素，相信東京觀眾也會用自己的方式參與。

●更多展覽資訊可上臺北文創記憶中心官網https://tnhcc.com.tw

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