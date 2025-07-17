專家憂：綠能開發 恐讓白海豚滅絕
離岸風電、天然氣建設等近年大舉開發，卻也影響台灣白海豚的生態。根據海洋哺乳動物專家、加拿大學者王愈超（John Wang）調查，白海豚族群數量正以每年約百分之三至四的速度持續下降，目前僅剩約四十五至五十隻，其中約六成有外傷。
王愈超強調，白海豚族群的生殖率極低，沿岸開發更是導致族群崩解的主因之一，「綠能若造成物種滅絕，還能被稱作綠能嗎？」
曾被視為台灣西海岸代表性鯨豚的台灣白海豚，二○○八年被國際自然保育聯盟（IUCN）列為極度瀕危，二○一八年更被美國「瀕危物種法」（Endangered Species Act）正式納入保護，代表族群已面臨極高滅絕風險。
王愈超表示，自己從二○○二年起，每年都花數月時間調查台灣白海豚，當年隊首次調查時，族群估計約為九十九隻，但短短數年間就下降至四十五至五十隻之間，若不積極保育，極有可能會成為下一個絕種的海洋哺乳類。
王愈超說，沿岸開發是導致族群崩解的主因之一，已知九成的白海豚會經過台中港，但現在的擴建計畫將進一步破壞牠們的棲地，台中港的工程及周遭頻繁的船隻交通，使白海豚想要加速通過。
王愈超批評，政府推動天然氣作為過渡能源的論述，然而離岸風電、天然氣建設、漁業衝突與環境噪音，皆是白海豚當前無法承受的壓力來源，如果消費者知道所謂的綠能正在推動一個物種的滅絕，這樣的綠能還能被稱為綠能嗎？
台灣蠻野心足生態協會創辦人文魯彬則說，希望離岸風電開發、鯨豚保育與永續漁業之間能找到共存之道，真正的永續發展，必須以不犧牲其他生命為前提。
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