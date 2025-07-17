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藍色公路5新航線2個月內啟航 交部規畫打造觀光示範船

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
藍色公路5大新航線啟航，搭船遊花蓮、離島跳島免轉機。記者甘芝萁／攝影
藍色公路5大新航線啟航，搭船遊花蓮、離島跳島免轉機。記者甘芝萁／攝影

為了推海上觀光，交通部航港局昨宣布有五條新航線將啟航，包含三條限定試辦航班、二條固定航線，其中外界最關注的基隆至日本石垣島，預計九月中開航。交通部還規畫構建藍色公路海洋觀光示範船，造價成本估計可能會超過澎湖輪的造價廿七點八億元，最快二○二九年底完成建造。

不過台灣國際郵輪協會理事兼常務顧問呂江泉認為，台灣的船都是交通船，以運輸為目的，旅客登船就是要前往目的地，不是在船上觀光娛樂，沒有合適的硬體船，當然海洋觀光推不動，這也導致政府喊推動藍色公路多年，一直沒有具體成效。

呂江泉表示，雖然進展緩慢，但仍樂見政府意識到台灣海洋觀光的資源應大力推廣，試圖打造一艘專屬台灣海洋遊憩的觀光船。

航港局指出，限定航班將於七月底至九月中陸續啟航，包括基隆至花蓮、布袋至澎湖、金門、基隆至澎湖、台南安平至澎湖馬公，以及基隆至日本石垣島等。

旅遊業者透露，因適逢暑假，這次限定航班航路又很特別，市場反應不錯，以基隆至日本石垣島為例，目前已有五家台灣旅行社代銷船票。

交通部長陳世凱說，台灣是海島國家，透過搭船旅行，從海上看台灣，用不同角度重新認識這片土地，是「藍色公路」想帶給大家的體驗，另也將規畫購建一艘全國性的藍色公路觀光船舶，除了用於觀光，緊急時也能作為花東的交通生命線。

航港局船舶組長劉嘉洪證實，規畫打造一艘約舖位三百席、座位二百席，還有寬敞活動空間的交通觀光船，屆時夏季可規畫多元的藍色公路航線，冬季支援馬祖離島疏運，或緊急備援船隻使用。未來得標業者營運期約十五到廿年。

至於為何選擇自建？劉嘉洪說，這種交通觀光船因為目的與航線屬性都還沒有確認，如果現貨市場的客船去改，可能不符合需求，也很難找到五年內新船。航港局長葉協隆則說，示範船噸位八千噸，計畫九月報到交通部，再送行政院，船隻將在日本打造，預計最快二○二九年底完成建造。

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