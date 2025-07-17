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丹娜絲過境釀災損 農業部：農漁畜設施設備補助提高至8成

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季今日再次召開專家會議，會中決議救助低利貸款免息延長為1年，並將農漁畜設施設備補助提高至8成。圖／聯合報系資料照片
陳駿季今日再次召開專家會議，會中決議救助低利貸款免息延長為1年，並將農漁畜設施設備補助提高至8成。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風及0708豪雨造成中南部農損嚴重，農業部除已陸續主動公告9縣市的救助品項，以及低利貸款免息半年等措施，農業部長陳駿季今日再次召開專家會議，會中決議救助低利貸款免息延長為1年，並將農漁畜設施設備補助提高至8成。

農業部已於7月11日公告提供農業天然災害低利貸款與農民組織及農企業天然災害復耕復建貸款半年免息，考量本次颱風災害普遍性及嚴重性，今日專家會議決議低利貸款延長為1年免息，並放寬部分品項的貸款額度與還款期限，相關細節將盡速公布。

農業部表示，風災過後農漁民忙於整理家園，應讓農漁民有更多時間申報天災救助，同時也顧及可能的遲發性災損發生，先前已依台南市與嘉義縣政府的需求，公告延長救助受理期限5個工作日，並函請其他縣市政府檢討是否有延長受理期限的必要。

為協助農漁民盡速復耕復建，農業部日前已啟動「丹娜絲颱風及0708豪雨救助與專案輔導措施」。陳駿季指示，專案補助納入農企業（從事一級生產相關），其中，包含溫網室、畜禽舍、堆肥舍、漁業養殖物維生設備等，將提高補助至8成，並將室外水產養殖管理設施，以及初級加工、集貨包裝設施、發電機等納入低利貸款項目。

至於農企業與農民協定契作、並建立產地冷鏈儲運設施等，本次也傳出災情，農業部將針對從事一級生產相關的農企業，納入專案補助對象。

農糧部分，除提高溫網室重建補助比率為8成外，另也將針對一級生產型的受災蘭花農企業提供5成的補助（結構型鋼骨溫網室補助900萬元/公頃、簡易式塑膠布溫室補助450萬元/公頃為上限)。

此外，農業部已於7月9日啟動災害穀收購作業，並於7月15日放寬上限數量。另就公糧業者倉庫及周邊設施受損，也將提供專案補助，農會補助7成，民營公糧業者補助5成。

漁業部分，本次颱風造成電力停擺、不穩定，針對漁民在停電期間使用發電機的油料、租金或運用，將提供每戶每日1萬元補助上限，並以7天為限。此外，針對增氧機、發電機、飼料桶等共通性養殖維生設備，以及受損或沈沒漁船筏主副機，也將提供8成費用補助。在清運費方面，若地方政府天然災害準備金若有不足，農業部也將予以協助。

畜牧部分，本次已公告台南市、嘉義縣為畜牧全品項救助品項，另就畜禽舍、堆肥舍等設施，提高重建補助至8成，此外，就畜禽舍之屋頂修繕部分，也將提供8成的補助，並將提供發電機5成的補助。

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