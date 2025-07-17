台鐵行車事故與異常上半年減13%　目標全年少2成

今年1至6月台鐵行車事故與異常事件件數413件，較去年同期減少逾13%，台鐵公司總經理馮輝昇今天表示，顯示安全改革工作已展現一定程度的成績，目標全年件數減少20%。

台鐵公司總經理馮輝昇今天出席形象台鐵形象行銷影片發布記者會接受媒體聯訪時表示，今年是台鐵公司化第2年，從首年形象影片著重台鐵創新改革，以新車提供更好服務給民眾，這次影片回顧台鐵138年發展過程，始終不變的就是對旅客那份認真、溫暖、可靠態度。

馮輝昇指出，台鐵後續改革過程，將秉持著以往用心對待、認真陪伴每位旅客的信念，讓旅客有更好體驗。

根據台鐵統計，今年1至6月行車事故與異常事件總件數413件，較去年同期476件，減少13.24%，其中重大行車事故前6月僅1件，較去年同期4件，減少75%。

至於今年1至6月一般行車事故、行車異常事件各20件、392件，相較於去年同期各減16.67%、12.50%。

馮輝昇認為，顯示安全改革工作已展現一定程度的成績，下半年將繼續努力，朝全年件數減少20%的目標邁進。

馮輝昇透露，台鐵每月都會針對行車事故與行車異常事件件數進行檢討，且每雙週也會召開經營管理會議，檢視還有哪些部分還需加強，將會持續努力。

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