台鐵行車事故與異常上半年減13% 目標全年少2成
今年1至6月台鐵行車事故與異常事件件數413件，較去年同期減少逾13%，台鐵公司總經理馮輝昇今天表示，顯示安全改革工作已展現一定程度的成績，目標全年件數減少20%。
台鐵公司總經理馮輝昇今天出席形象台鐵形象行銷影片發布記者會接受媒體聯訪時表示，今年是台鐵公司化第2年，從首年形象影片著重台鐵創新改革，以新車提供更好服務給民眾，這次影片回顧台鐵138年發展過程，始終不變的就是對旅客那份認真、溫暖、可靠態度。
馮輝昇指出，台鐵後續改革過程，將秉持著以往用心對待、認真陪伴每位旅客的信念，讓旅客有更好體驗。
根據台鐵統計，今年1至6月行車事故與異常事件總件數413件，較去年同期476件，減少13.24%，其中重大行車事故前6月僅1件，較去年同期4件，減少75%。
至於今年1至6月一般行車事故、行車異常事件各20件、392件，相較於去年同期各減16.67%、12.50%。
馮輝昇認為，顯示安全改革工作已展現一定程度的成績，下半年將繼續努力，朝全年件數減少20%的目標邁進。
馮輝昇透露，台鐵每月都會針對行車事故與行車異常事件件數進行檢討，且每雙週也會召開經營管理會議，檢視還有哪些部分還需加強，將會持續努力。
🌀最新颱風動態
▪️薇帕颱風將生成！專家指路徑大方向確定「通過台灣以南」
▪️薇帕颱風將生成！周末有大量降雨潛勢 2地影響最劇
▪️準薇帕颱風「2關鍵恐致偏北」！ 專家曝最接近台時間、3區雨彈來襲
▪️薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言