強化史萊姆黏液玩具管理 經濟部8月1日改採逐批檢驗

為強化史萊姆黏液玩具管理，經濟部表示，今年8月1日將由「抽批檢驗」改採「逐批檢驗」，依照規定，逃檢者可處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰鍰，將持續辦理史萊姆黏液玩具的市場購樣檢測及檢查計畫。

經濟部標準檢驗局去年3月1日將「史萊姆黏液玩具」的硼元素列為應施檢驗項目，於進口及國內出廠前，均須依國家標準進行抽驗，符合相關規定，才能於市場銷售。

標準局今天發布新聞稿說明，已規劃今年8月1日將該類商品由「抽批檢驗」改採「逐批檢驗」，以強化源頭管理。市場購樣檢測品質不符規定者，均依「商品檢驗法」第59條第1項規定，要求廠商限期下架回收改正；若屬逃檢者，將依該法第60條第1項規定，處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

標準局表示，將持續辦理該類玩具市場購樣檢測及檢查計畫，若發現不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依商品檢驗法相關法規等處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

標準局強調，凡供14歲以下兒童玩耍遊戲使用的各類型玩具，均屬公告應施檢驗玩具商品，無論進口或國內產製皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，始可於國內市場陳列銷售。

標準局呼籲，民眾選購及使用玩具應注意購買有貼附「商品檢驗標識」的玩具；注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警語及使用方法等標示內容。

此外，標準局表示，選擇適合兒童年齡的玩具，勿將非適用年齡玩具給幼童玩耍，避免造成傷害；具延展性史萊姆黏液玩具，可能添加硼砂等化學物質，長期接觸使用易引發過敏性皮膚炎或過敏反應，因此應注意使用時間，使用後應立即洗手。

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