今彩539第114173期開獎

台灣大腸癌發生率連續多年居亞洲之冠，亦是國內第二大癌症類型及第三高死亡率癌症，根據衛福部國健署統計，2022年新增大腸癌病例達17,643人，2024年死亡人數更達7,000人，平均每31至37分鐘即新增一名患者。醫界提醒，日常飲食習慣與大腸癌風險密切相關，紅肉攝取過量是重要的危險因子之一。

2025-07-17 20:17