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不孕8年試管失敗5次 台中33歲女靠「這2招」求子成功

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
33歲蔡女（中）今分享求子心路歷程，右為台中茂盛醫院醫師李俊逸。記者趙容萱／攝影
33歲蔡女（中）今分享求子心路歷程，右為台中茂盛醫院醫師李俊逸。記者趙容萱／攝影

33歲蔡女結婚8年、做5次試管療程告失敗，去年向台中茂盛醫院醫師李俊逸求診診，李俊逸立即施以最新AI試管技術，由於懷疑蔡女子宮菌叢缺乏好菌，先開立3個月益生菌，養好子宮環境，再植入2顆胚胎，蔡女順利懷孕，並在今年3月平安產下男寶，她開心計劃再生一胎。

蔡女表示，她婚後頭2年只想和丈夫過二人生活，雖不避孕，也沒中獎，後來看朋友陸續生孩子，才覺得自己進度落後，到婦科診所檢查發現卵巢較小、功能較差，醫師建議做試管療程，但在2家生殖中心做了5次試管療程均失敗，造成身心俱疲，休息一年後在母親建議下，轉而向台中茂盛醫院求診。

茂盛醫院執行長兼基因遺傳主任李俊逸說，院內有最新AI試管技術，蔡女去年3月首次接受取卵手術，從10顆卵子培育出5顆正常胚胎，透過「胚胎影像即時監控系統（T/L）」及「電腦AI人工智慧系統」挑出質佳的2顆胚胎植入，提高懷孕成功率。

李俊逸發現，蔡女的AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）很低，所以卵子庫存量偏少，但胚胎品質還不錯，他懷疑蔡女過去5次試管失敗與子宮與陰道菌叢缺乏好菌有關，先開立益生菌，並施以子宮與陰道菌叢檢測，果然印證他的判斷，補充好的益生菌可助孕，植入的2顆胚胎，其中1顆順利發育，並於今年3月平安產下男寶。

茂盛醫院生殖醫學中心主任林秉瑤說，子宮內膜中的好菌和壞菌失衡，恐影響胚胎著床，增加慢性發炎等婦科疾病風險，還恐降低懷孕機會、增加流產、早產風險；透過精準檢測及早發現潛在問題，即有助提升受孕機會。

李俊逸說明，根據2016年美國婦產科雜誌刊登的研究期刊指出，子宮內膜微生物群對植入成功或失敗具有影響性，當子宮內的益生菌（乳酸桿菌）超過90%，顯示著床率可達60.1%、懷孕率高達70.6%、活產率也有58.8%。

33歲蔡女與夫夫、孩子一家3口甜蜜合影。圖／蔡女提供
33歲蔡女與夫夫、孩子一家3口甜蜜合影。圖／蔡女提供
33歲蔡女（右）今分享求子心路歷程，左為台中茂盛醫院醫師李俊逸。記者趙容萱／攝影
33歲蔡女（右）今分享求子心路歷程，左為台中茂盛醫院醫師李俊逸。記者趙容萱／攝影

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