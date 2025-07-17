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7月22日起防年度大潮　南部、東北注意海水倒灌

中央社／ 台北17日電

氣象署今天表示，下週將迎來今年首波年度大潮，22至27日在台南至屏東、台東沿海及基隆、新北、宜蘭沿海，要注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

中央氣象署在「報氣候－中央氣象署」臉書專頁表示，海水受到月球與太陽引力的作用所產生的自然潮汐現象，即稱為天文潮。當月球、太陽和地球連成一直線，像是在農曆朔日與望日（即新月與滿月）前後，引力加強，讓漲潮更高、退潮更低，就是所謂的大潮。

年度大潮是一整年潮位最高的一段期間，通常出現在秋分前後的朔月或望月，或是月亮位於距離地球最近的位置（近地點）時，這段期間的滿潮可能導致沿海地區海水倒灌、局部淹水，沿海地區務必提高警覺。

氣象署指出，今年台灣的年度大潮預計分3個時段發生。第1波將於7月22日至27日影響南部沿海（台南、高雄、屏東、台東）及東北部沿海（基隆、新北、宜蘭）；第2波在9月7日至11日，主要影響中部沿海地區（彰化至嘉義）及東部沿海的花蓮。

第3波則在10月6日至10日，將影響西北部沿海（新北至台中），以及離島地區如澎湖、金門與馬祖。

氣象署提醒，在上述期間，全台沿海潮位普遍偏高，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

潮間帶 漲潮 淹水 氣象署

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