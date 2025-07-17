賴清德昨赴奇美訪台電員工…傳音樂會「歡迎總統探訪」？醫院說話了

總統賴清德昨天前往台南柳營奇美醫院探訪台電受傷員工，網路卻傳出醫院大廳音樂會「歡迎總統探訪、熱鬧起來了」；院方今晚表示，賴總統純屬關懷，和醫院既定規劃音樂會無關。

柳營奇美醫院今晚發出澄清稿指出，賴總統到院純屬關懷台電員工及家屬，醫院大廳病友音樂會是既有規劃活動，和賴總統探訪行程無關。賴總統入院後逕往病房，無穿越大廳及音樂會場，也未停留，和活動現場無任何交集。

院方表示，影片中音樂演奏期間，賴總統早已離去，作者自行編撰傳達錯誤訊息，明顯和當天現場事實不符。

至於台電受傷員工救治，院方人員說，目前仍在加護病房觀察中。

商品推薦