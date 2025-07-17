6旬翁每天習慣喝1種湯…檢查發現2.5公分息肉 確診大腸癌

台灣大腸癌發生率連續多年居亞洲之冠，亦是國內第二大癌症類型及第三高死亡率癌症，根據衛福部國健署統計，2022年新增大腸癌病例達17,643人，2024年死亡人數更達7,000人，平均每31至37分鐘即新增一名患者。醫界提醒，日常飲食習慣與大腸癌風險密切相關，紅肉攝取過量是重要的危險因子之一。

肝膽腸胃科醫師陳炳諴在節目《醫師好辣》中分享一則案例。一名60多歲的男性因長期胃食道逆流前來就診，經醫師建議後接受糞便潛血檢查，結果呈陽性。進一步安排大腸鏡檢查時，發現大腸內有一顆約2.5公分的息肉，切片後確診為早期大腸癌，所幸病灶尚未突破黏膜層，經手術處理後病情穩定。

陳醫師指出，這名患者來自台南，長年有每天早餐喝牛肉湯的習慣，紅肉攝取量明顯過多。紅肉中含有較高濃度的血紅素鐵與特殊糖分子，在體內氧化過程中會產生自由基，損傷細胞DNA，長期累積恐導致腸黏膜異常甚至癌變。研究也顯示，紅肉經高溫烹調後，容易產生多環胺類、芳香烴類與N-亞硝基化合物等致癌物質，加劇風險。

根據世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構（IARC）報告，每日攝取超過100克紅肉（約6片火鍋肉）會使罹患大腸癌風險提高約17%；若每日攝取50克加工肉品，風險則增加18%。陳炳諴建議，民眾每日紅肉攝取量應控制在100克以內，每週總量不超過500克為佳，並盡量改以白肉如雞肉、魚肉，或植物性蛋白替代。

此外，為提升大腸癌早期發現率，國健署目前提供45至74歲民眾，以及40歲以上有家族病史者，每兩年一次的免費糞便潛血篩檢。由於大腸癌早期常無明顯症狀，定期篩檢是及早發現與治療的關鍵。

醫師呼籲，民眾應調整飲食習慣，增加蔬果與膳食纖維攝取量，減少高溫烹調與加工肉品食用，搭配規律運動與維持健康體重，並善用政府提供的篩檢資源，共同降低大腸癌發生風險。

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