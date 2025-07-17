虛空之境展 看台法攝影家眼中都市與領土
國家攝影文化中心舉辦的「虛空之境：當代攝影中的領土與都市凝視」展覽今天開幕，透過台灣及法國兩地19名藝術家的鏡頭，呈現他們眼中所凝視的都市與領土樣貌。
文化部長李遠在開幕式致詞表示，身處這個過度開發、生物多樣性減少、文明帶來災難及污染、快速氣候變遷的時代，人們對於末日來臨有了更多恐懼，「虛空之境」展覽透過攝影作品，表現如同17世紀歐洲的「虛空畫」，以靜物畫中的物件，表達對世界的寂寞與絕望之感。
李遠表示，攝影作品不僅擁有力量，記錄下瞬間的畫面也經常蘊含哲思，「虛空之境」便是透過台法攝影家的眼，讓原本客觀存在的景物，成為一幅幅人類集體意識中創作的作品，發人深省。
李遠盼透過作品，讓台法間不同的社會文化、成長經驗在此匯聚，加速相互理解，「在這虛空、逐漸分解的時代，我認為是最美好的事情」。
策展人赫法耶．蓓朵（Raphaële Bertho）致詞表示，策展初衷源於一個深刻的願望：「直視我們所處的時代，持續追尋美的可能」，邀請觀眾以緩慢而專注的步伐觀展，在作品與空間之間思索自身所處的世界，是否仍能傳遞希望、擁抱未來。
「虛空之境：當代攝影中的領土與都市凝視」展覽即日起至11月2日在攝影中心台北館展出；7月18日及19日將辦理「策展人x藝術家分享座談」。
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