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2025桃機體驗營明起開放報名　近身體驗飛機餐製作、組員訓練流程

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
去年桃園機場體驗營學員實際登上雲梯車，體驗機場消防搜救勤務。圖／機場公司提供
去年桃園機場體驗營學員實際登上雲梯車，體驗機場消防搜救勤務。圖／機場公司提供

桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」將於明天中午在桃機官網開放報名，本次活動將在8月底至9月初舉辦三梯次，體驗營將帶學員進入第三航廈北登機廊廳，並首度與長榮空廚攜手合作，直擊機上餐點的備餐流程，名額有限敬請把握機會。錄取名單將公布於桃園機場官方臉書粉絲團，所有報名資訊與活動公告，僅透過官方網站和粉絲專頁發布，不會透過Line或社群受理報名。

機場公司表示，為讓民眾深入了解機場運作，體驗營已邁入第三屆，往年吸引大量航空迷報名，去年報名人數更逼近2千人，顯示大眾對航空產業的高度關注。為回應民眾需求，今年度活動設計更加多元，讓學員能搶先一窺北登機廊廳，親身感受第三航廈的嶄新風貌。

為增加活動多元性，也將安排學員走進長榮空廚廠房，探索飛機餐的生產過程，從食材的進貨、選料、烹調、組裝、運送到餐具配件的篩選包裝，實地了解作業程序、把關食品安全衛生。

前兩屆深受學員好評的人氣王星宇航空，今年活動內容一樣安排前進星宇航空「運籌中心」與「飛機維修棚廠」，親身體驗機組員訓練流程。住宿方面，入住全台唯一機場航廈內的膠囊旅館「町·草休行館」，體會夜宿機場的新鮮感，享受夜晚在觀景臺欣賞飛機起降的樂趣，並深入空側區域，了解消防隊與地勤作業如何確保機場24小時持續運作。

體驗營活動共計三個梯次，分別是8月23日至24日、8月30日至31日和9月6日至7日。每梯次正取28名學員，每人費用5,000元，報名超過人數上限將採電腦抽籤方式決定錄取名單，歡迎年滿18歲的民眾踴躍報名，全程參加的學員們還可獲得專屬紀念品及參加證書。

「桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」將於明天中午在桃機官網開放報名，本次活動將在8月底至9月初舉辦三梯次，名額有限敬請把握。圖／機場公司提供
「桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」將於明天中午在桃機官網開放報名，本次活動將在8月底至9月初舉辦三梯次，名額有限敬請把握。圖／機場公司提供
去年體驗營帶學員參訪星宇航空飛機維修棚廠，直擊航空器維修檢查作業。圖／機場公司提供
去年體驗營帶學員參訪星宇航空飛機維修棚廠，直擊航空器維修檢查作業。圖／機場公司提供

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