台灣美食展將於8月登場 財政部首設專區推廣國產認證啤酒

2025台灣美食展將於8月舉行，財政部今天表示，將設置「瓊漿玉露館」，除展示參加舊金山世界烈酒競賽獲獎的38款認證酒品，展現台灣製酒實力，也將首度設置認證啤酒專區，推廣通過嚴謹認證的台灣製造啤酒。

財政部國庫署今天表示，「2025台灣美食展」將於今年8月1日至4日於台北世貿中心展覽館一館登場，為宣傳優質酒類認證制度及認證酒品，財政部將設置「瓊漿玉露館」，攜手認證業者聯合參展。

國庫署指出，優質酒類認證制度自推動以來，嚴格把關酒品品質與安全，經過資格審查、現場評核及酒品抽驗等層層關卡，才授予「W」字型優質酒類認證標誌。

國庫署表示，今年為推廣通過嚴謹認證的台灣在地優質啤酒，「瓊漿玉露館」將首度設置認證啤酒專區，展示台灣菸酒股份有限公司、最遊釀酒坊、金車股份有限公司中壢廠、台虎精釀股份有限公司福德廠等通過認證的啤酒；同時，場館也將展示參加「2025舊金山世界烈酒競賽」獲獎的38款認證酒品，展現台灣製酒職人的工藝以及經國際認證的堅強實力。

此外，國庫署指出，這次聯合參展業者有台灣菸酒股份有限公司、福祿壽國際酒品股份有限公司、大鵰生技股份有限公司、南投縣信義鄉農會、台中市霧峰區農會、苗栗縣大湖地區農會、金門皇家酒廠股份有限公司，以及舜堂萊嘉股份有限公司等8家業者，展售包括高粱酒、水果酒、米酒、威士忌、啤酒等多樣化酒品，並提供民眾試飲。

為深化民眾對優質酒類認證制度的認識，國庫署進一步表示，財政部規劃「酒香大冒險」、「酒香有來頭」及「吃出酒中香」一系列活動，除以認證酒品進行花式調酒表演、調酒DIY教學及品酒教學外，將邀請知名料理達人示範如何以認證酒品入菜，呈現優質酒品多元樣貌，活動也將準備互動遊戲及有獎徵答活動，歡迎民眾踴躍參加。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦