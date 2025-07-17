夏季旅展18日登場　觀光署雙展館秀台灣亮點

夏季旅展將在18日登場，交通部觀光署今天表示，今年規劃「台灣亮點館」與「台灣仲夏館」，展現台灣多元且豐富的觀光魅力。

一年一度的夏季旅展，將於18日至21日在台北世貿一館登場，今天舉行展前記者會。夏季旅展今年首創1票逛4天，現場包含國內外熱門行程、郵輪假期、豪華飯店等商品，旅客還能同時參觀素食展及文創展。

觀光署今天發布新聞稿表示，規劃台灣亮點館與台灣仲夏館，其中台灣亮點館以「台灣觀光100亮點」為主軸，規劃北、中、南、東及離島五大主題區，透過照片牆展現各地風景、人文風貌與旅遊特色，並邀集在地美食、伴手禮及文創等在地業者共同參與，呈現台灣旅遊多元樣貌。

台灣仲夏館則以「台灣仲夏節」為主題，融合「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」等四大主軸活動，透過布幔設計營造夏日清爽氛圍，現場還有茶飲、咖啡及冰品展售。

觀光署表示，2大展館更設有聯合闖關活動，只要完成「台灣觀光100亮點」任一景點集章，並參加當日第2屆「觀光亮點獎」投票，即可兌換限量贈品。

另外，觀光署說，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸輕鬆出遊，造訪「台灣觀光100亮點」及參與「台灣仲夏節」系列活動，享受便利又低碳的旅程，即日起至10月31日，搭配「台灣好行」指定81條路線使用電子票證，可享半價優惠。

「台灣觀巴」也推出81條行程不分平假日2人同行1人免費，以及部分指定套裝行程3折優惠，旅展現場亦設有「台灣觀巴」服務攤位，民眾可現場諮詢與預約行程。

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