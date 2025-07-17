颱風薇帕估晚間形成 花東山區週末防豪雨

氣象署表示，準颱風薇帕最快今晚形成，預估發布海警機會低，但其外圍環流挾帶大量水氣，明天起東半部、恆春半島有陣雨或雷雨，花東山區週末防豪雨等級以上的降雨。

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快晚間增強為颱風、也就是今年第6號颱風薇帕，下午最新的預測路徑仍然是通過呂宋島北端進入南海，預計將於廣東（雷州半島）一帶登陸。

林定宜指出，若依目前路徑及強度預測，準颱風薇帕的暴風圈，尚未觸及台灣的警戒範圍，發布海上颱風警報的機會也降低；然而，外圍環流仍會挾帶大量水氣，對台灣造成影響。

林定宜表示，明天受其外圍環流影響，環境偏東風，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；午後各地有局部短暫雷陣雨，其中南部地區要留意局部大雨。

此外，林定宜提到，明天在未降雨時偏悶熱，西半部高溫約攝氏33至35度、東半部30至32度；其中新北、桃竹苗地區可能有36度以上高溫。

林定宜指出，準颱風薇帕預估19日距離台灣最近，週末2天全台有雨，東半部、恆春半島可能會有局部大雨或豪雨，花東山區可能會有豪雨等級以上的降雨，南部不定時短暫陣雨或雷雨，中部以北為午後雷陣雨。

他並表示，21日至24日台灣受大低壓帶影響，大氣環境不穩定，各地易有午後雷陣雨，北部、東半部及恆春半島可能會有不定時的陣雨或雷雨。雖然不排除在大低壓帶中會有熱帶系統發展，但目前尚未有一致性的預報，氣象署會持續觀察。

林定宜提醒，明天起，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪；19日至21日，長浪範圍再擴大到南部沿海及澎湖等地區。

商品推薦