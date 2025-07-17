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精準破壞癌症DNA治療患者 立委考察北榮重粒子治療中心

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今考察台北榮總重粒子癌症治療中心。圖／台北榮總提供
立法院外交及國防委員會今考察台北榮總重粒子癌症治療中心。圖／台北榮總提供

立法院外交及國防委員會今天上午赴台北榮總考察重粒子癌症治療中心，由召集委員黃仁、退輔會副主委吳志揚陪同，台北榮總院長陳威明親自簡報。立委肯定重粒子治療兼具高精準、低副作用優勢，且每年保留2%治療名額協助弱勢病人，體現醫療平權精神。

立委也盛讚北總連續兩年入選《Newsweek》全球最佳醫院250強，為全台唯一上榜醫院，展現醫療品質、研究創新與人本服務的綜合實力。陳威明表示，感謝各界支持，期盼未來能結合政策與社會資源，讓台灣醫療在國際舞台上持續發光。

台北榮總重粒子癌症治療中心是日本三部輸出海外設備中最早啟用者，並被世界粒子治療合作組織（PTCOG）列為全球第14座運轉中的重粒子中心。歷經十餘年籌建，自112年5月啟用以來，已治療516位癌症病人，其中九成為本國病人，一成來自美國與東南亞，顯示其在高階癌症治療領域的國際吸引力。治療類型以胰臟癌為主（約三成），其餘為攝護腺癌、肝癌與肺癌等。

重粒子治療是目前最先進的放射線治療方式之一，以高能量重粒子精準攻擊癌細胞DNA，同時降低對周邊組織的傷害，副作用較傳統放療低、療程時間也更短。特別是在胰臟癌治療上的表現，已獲第27屆國家生技醫療品質獎銀獎肯定。

北榮也積極拓展國際合作，112年與全球排名第一的梅約醫學中心簽署合作意向書，今年1月共同啟用聯合實驗室，展開台美重粒子生物基礎研究，並將共同申請科技部及美國NIH計畫。3月更與紐約大學朗格尼醫學中心簽署合作備忘錄，聚焦胰臟癌臨床與研究合作，推動國際病患來台治療。

除重粒子之外，臺北榮總也領先投入硼中子捕獲治療（BNCT）臨床應用。今年6月啟用最新光子治療直線加速器，預計在116年完成加速器型BNCT建置。屆時，台北榮總將成為全球極少數同時擁有重粒子與BNCT兩大先進放療技術的醫療機構，打造完整且具國際競爭力的癌症放療體系。

醫學中心 癌症治療 榮總

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