區間車停車不當超出月台 台鐵調查擬懲處
台鐵再傳停車不當事件，今天3187次區間車準點到南靖站，因停車位置不當超出停靠月台。台鐵公司表示，司機員自認煞車不當，目前正由營運安全處調查中，對違失人員將嚴以究責。
1列3187次區間車今天中午12時行駛至南靖站，發生司機員停車位置不當狀況，經南靖站調閱監視器畫面，確認有1節車廂超出停靠月台。
台鐵表示，區間車發生停車位置不當、超出月台停車事件後，司機員當下與列車長立即做好旅客防護工作，並確認超出月台的車廂無旅客上下車，才開啟車門，後續3187次區間車準時在中午12時00分30秒從南靖站發車。
台鐵表示，初步了解，司機員自認煞車不當，而事故原因正由營運安全處調查中，對於違失人員將嚴以究責。
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