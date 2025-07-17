快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

區間車停車不當超出月台 台鐵調查擬懲處

中央社／ 台北17日電

台鐵再傳停車不當事件，今天3187次區間車準點到南靖站，因停車位置不當超出停靠月台。台鐵公司表示，司機員自認煞車不當，目前正由營運安全處調查中，對違失人員將嚴以究責。

1列3187次區間車今天中午12時行駛至南靖站，發生司機員停車位置不當狀況，經南靖站調閱監視器畫面，確認有1節車廂超出停靠月台。

台鐵表示，區間車發生停車位置不當、超出月台停車事件後，司機員當下與列車長立即做好旅客防護工作，並確認超出月台的車廂無旅客上下車，才開啟車門，後續3187次區間車準時在中午12時00分30秒從南靖站發車。

台鐵表示，初步了解，司機員自認煞車不當，而事故原因正由營運安全處調查中，對於違失人員將嚴以究責。

車位 台鐵 位置

延伸閱讀

列車大誤點！台鐵潮州站控制盤面故障 月台擠滿人潮

非首例！男子月台跳上自強號車廂夾縫「苦撐7分鐘」板橋站下車逃離

台北捷運月台1設備升級 4亮點讓乘客超有感：很像國外

命大！宜蘭男頭暈突落軌險遭區間車撞上 躲狹小縫隙自行爬回月台

相關新聞

薇帕颱風今將生成！明起外圍環流影響明顯「東半部恐豪雨、台北颳強風」

今天各地多雲到晴、午後短暫雷陣雨的天氣為主。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，明天開始隨著熱帶性低氣壓或薇帕颱風從...

風災重建「屋頂還沒修好」...薇帕颱風恐又來 台南受災戶：真的怕了

颱風丹娜絲重創台南七股、將軍等沿海地區，災後重建正在進行，且許多平房民宅屋頂仍待工人覆蓋，面臨「薇帕」颱風恐又要帶來風雨...

對流雲系發展旺 從北到南14縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

想「凍齡」必改！醫曝6個讓皮膚老化的壞習慣 這點夏日不可少

沒有人願意未老先衰，在這個看臉的時代，大家都希望自己能看起來年輕一些。而《Women's Health》報導，美國皮膚科醫生約書亞‧齊克納（Joshua Zeichner）指出，日常生活中有六個常見的加速皮膚老化的壞習慣。如果你想實現「凍齡」，最好將它們改掉。

精準破壞癌症DNA治療患者 立委考察北榮重粒子治療中心

立法院外交及國防委員會今天上午赴台北榮總考察重粒子癌症治療中心，由召集委員黃仁、退輔會副主委吳志揚陪同，台北榮總院長陳威...

台灣約13萬人聽力障礙...患者慨捐18萬美元！助國泰醫院啟動「樂聆專案」

根據2024年統計，台灣約有13萬人患有聽力障礙，其中，重度以上者約5萬人，多數為成年人。由於成人植入人工電子耳，要價不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。